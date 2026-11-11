แหวนรักข้ามเวลาตอนที่ 12 แผนการสุดปั่น เมื่อโซดาจะขอเป็นเมียน้อยสืบคดี!
มาดูความวุ่นวายในละคร แหวนรักข้ามเวลา ตอนที่ 12 เมื่อดินแดน (ยูโร ยศวรรธน์) ตัดสินใจเอาตัวเข้าไปเสี่ยง ร่วมแผนเปิดโปงการทุจริตของท่านจำรัก (เจค ศตวรรษ) เพื่อช่วยชาวบ้านในหมู่บ้าน โดยมีเสือเทพ (เอ็กซ์ จตุรงค์) และคนในประยูรคลับร่วมด้วย
แต่ที่พีคคือฝั่งโซดา (มุก วรนิษฐ์) ที่วางแผนจะเข้าไปเป็นอนุของท่านจำรัก เพื่อสืบหาหลักฐานเรื่องแหวนที่หายไป ซึ่งเสือเทพที่อยากได้หลักฐานการทุจริตของท่านจำรักอยู่พอดี เลยจัดให้แบบเบิ้ลสอง ช่วยวางแผนให้ทั้งดินแดนและโซดาได้บุกเข้าบ้านท่านจำรักไปพร้อมกัน
ส่วนดินแดนก็ไม่ยอมแพ้ เร่งฝึกวิชาการต่อสู้แบบจัดเต็มเพื่อเตรียมตัวเข้าไปช่วยโซดาในคราบหมอ ถึงทั้งคู่จะพยายามปากแข็งปิดบังความรู้สึกแค่ไหน แต่ความห่วงใยที่แสดงออกมาคือชัดเจนมาก
ช็อตเด็ดก่อนออกเดินทางคือดินแดนมอบแหวนหยกขาวของตัวเองให้โซดาพกไว้ พร้อมกำชับว่าถ้ามีอันตรายให้สวมแหวนแล้วรีบกลับโลกอนาคตทันที เป็นการบอกลาที่ทิ้งทวนความหวานแบบสุดๆ
ละครตอนล่าสุดนี้ออกอากาศไปเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ใครที่พลาดไปตามเก็บย้อนหลังได้ที่ Netflix นะจ๊ะ