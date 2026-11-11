เตรียมรับเงินคืน! ไอมี่ ไทยแลนด์ จ่ายเต็มจำนวนหลังคอนเสิร์ต BIGBANG โดนฝนถล่มราชมังฯ จนต้องยกเลิก
สรุปชัดๆ ให้หายสงสัย หลังจากที่คอนเสิร์ต BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR IN BANGKOK รอบวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2026 ต้องถูกยกเลิกไปเพราะเจอสภาพอากาศที่ไม่คาดคิด หรือฝนถล่มหนักที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
ล่าสุดทางเพจ iMe TH ออกมาประกาศแล้วว่า จะคืนเงินค่าบัตรให้ผู้ถือบัตรในรอบดังกล่าวแบบเต็มจำนวนตามยอดที่ชำระจริง ที่น่ารักคือผู้จัดงานจะเป็นคนรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมช่องทางการชำระเงินให้ทั้งหมด ไม่ต้องมานั่งหักโน่นหักนี่ให้เสียความรู้สึก
ส่วนวิธีการรับเงินคืนมีสองแบบ ใครที่ได้รับเงินคืนอัตโนมัติอยู่แล้วก็นอนรอสวยๆ ได้เลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม แต่สำหรับคนที่ต้องยื่นคำขอคืนเงินหรือแจ้งข้อมูลบัญชีธนาคาร ต้องรีบดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2026 นี้
ทางผู้จัดงานทิ้งท้ายด้วยการขออภัยกับความผิดหวังและความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น เพราะรู้ว่าทุกคนตั้งตารอคอนเสิร์ตครั้งนี้มาก ซึ่งเราว่าการคืนเงินเต็มจำนวนแบบนี้ก็ถือว่าช่วยปลอบใจได้บ้างในระดับหนึ่ง
ใครยังไม่ได้เช็กสถานะบัตรของตัวเอง รีบไปดูด่วนก่อนจะลืมจนเลยกำหนดคืนเงินนะ!