เตรียมฟิน! นาย กรชิต เปิดกล้องซีรีส์ใหม่ Kiss In The Wind ประกบ หยางหยาง และ เฉินตูหลิง
นาย กรชิต พร้อมลุยงานใหม่แล้วจ้า ล่าสุดเปิดกล้องถ่ายทำซีรีส์เรื่อง Kiss In The Wind อย่างเป็นทางการ โดยงานนี้เจ้าตัวตื่นเต้นสุดๆ ถึงขั้นลงโพสต์ฝากเนื้อฝากตัวในบทบาท ซ่งอีฟาน บอกเลยว่าน่าติดตามมากว่าก้าวนี้ของน้องนายจะปังขนาดไหน
ความพีคคือเรื่องนี้ระดับ S+ จาก Tencent Video แถมได้ตัวท็อปอย่าง หยางหยาง และ เฉินตูหลิง มานำแสดงด้วยกัน ซึ่งพล็อตเรื่องคือความรักวัยรุ่นที่เร่าร้อนของ ฟู่เสวี่ยหลี่ และ สวีซิงชุน ที่ต้องเลิกรากันไปแบบน่าเสียดาย แต่พอกลับมาเจอกันอีกครั้งใน 6 ปีต่อมา บอกเลยว่ามีดึงเชือกทางอารมณ์กันรุนแรงแน่นอน
เคมีหมอนิติเวชกับซูเปอร์สตาร์
ความน่าสนใจของเรื่องนี้คือการจับคู่ที่คอนทราสต์กันสุดๆ ระหว่างหมอนิติเวชจอมเย็นชากับซูเปอร์สตาร์สาวสวย ซึ่งจะเน้นการเฉือนอารมณ์ ชิงไหวชิงพริบ และเล่นเกมความปรารถนาแบบผู้ใหญ่ที่ครบทุกรสชาติ
ซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด 24 ตอน เตรียมปักหมุดรอชมกันได้ทาง WeTV ใครที่ชอบแนวโรแมนติกดราม่าแบบจัดเต็ม ห้ามพลาดเด็ดขาด
ส่วนตัวเราว่าพล็อตแนวถ่านไฟเก่าที่กลับมาเจอกันในเวอร์ชันที่โตขึ้น แถมอาชีพยังต่างกันสุดขั้วแบบนี้ น่าจะบีบหัวใจน่าดู จะรอดูว่าน้องนายในบทซ่งอีฟานจะมาสร้างสีสันยังไงบ้างนะ