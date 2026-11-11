ปาร์ตี้วันเกิดทนายแก้วรวมตัวตัวตึงเพียบ แต่ชาวเน็ตตาดีจับผิดคนหลุดโฟกัสด้านหลังคือใคร?
บอกเลยว่างานนี้ดรีมทีมที่แท้ทรู เพราะในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2026 เฟซบุ๊กทนายคลายทุกข์ของทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ลงรูปบรรยากาศงานเลี้ยงวันเกิดของทนายแก้วที่บอกเลยว่าแขกเหรื่อมาร่วมงานคับคั่ง ทั้งหนุ่ม กรรชัย, โอ๊ต ปราโมทย์, น้าเน็ค, วัน อยู่บำรุง, นิกกี้ ณฉัตร และตั๊ก บริบูรณ์ คือรวมตัวตึงไว้ในที่เดียวแบบสับๆ
แต่จุดที่ทำให้ชาวเน็ตต้องซูมหนักมากคือคนหลุดโฟกัสที่ยืนอยู่ด้านหลัง เพราะดันไปเห็นว่าเป็น ช่างเอ๋ พยานในคดีดังของบุ๋ม ปนัดดา งานนี้ทำเอาหลายคนสงสัยว่ามาจอยได้ยังไง ซึ่งมีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะมาในฐานะลูกความก็ได้นะ
มากันครบขนาดนี้ สงสัยต้องเช็กดวงกันหน่อยแล้วว่าใครจะนำโชคให้ใครในแก๊งนี้บ้าง
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก