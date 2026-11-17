น้ำตาซึม! แด๊กซ์คืนเฟรม BIG ASS พร้อมเปิดหมดเปลือกสาเหตุแยกวงที่ทำเอาหน้าชา
วงการเพลงมีเรื่องให้กรี๊ดเมื่อเฟซบุ๊ก BIG ASS Rockband ลงภาพประวัติศาสตร์ที่ แด๊กซ์ Rock Rider อดีตนักร้องนำ กลับมาร่วมเฟรมกับสมาชิกวงและ เจ๋ง เดชา โคนาโล นักร้องนำคนปัจจุบัน แถมมีช็อตเรียกน้ำตาที่แด๊กซ์นั่งร้องไห้แล้วบอกว่า "กูคิดถึงพวกมึงมาก" ทำเอาแฟนเพลงฮือฮากันทั้งไทม์ไลน์ พร้อมกับข่าวดีเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่ที่อิมแพ็ค อารีน่า ในเดือนพฤศจิกายน 2026 โดยเพจโพสต์ว่าวันแรกของคอนเสิร์ตใหญ่ "ก่อนตาย" จบลงแล้ว
แต่ถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมตอนนั้นถึงแยกทางกัน แด๊กซ์เล่าผ่านรายการในยูทูปว่า จุดเริ่มต้นมาจากความชอบส่วนตัวที่อยากขี่มอเตอร์ไซค์เดินทางเพื่อหาอิสระ เพราะในวันที่ดนตรีกลายเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่แค่ความชอบเหมือนเก่า เขาเลยเริ่มแยกตัวออกมา
ชนวนเหตุที่ทำให้มิตรภาพพัง
จุดที่ทำให้รู้สึกเฟลสุดๆ คือตอนทำเพลงประกอบหนัง SuckSeed ที่ผู้กำกับเลือกใช้เสียงร้องไกด์ของ อ๊อฟ แทนเสียงของเขา โดยที่คนในวงไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า แด๊กซ์ตัดพ้อว่าทำไมไม่บอกกันก่อนและขอให้ให้เกียรติกัน จนรู้สึกว่ามิตรภาพพังเพราะคนอื่น และมองว่าตัวเองกลายเป็นรูโหว่ของวง
ส่วนเรื่องที่ว่าสุขภาพเสียงพังจากการปาร์ตี้จนเป็นจุดอ่อนของวงนั้น แด๊กซ์ยืนยันว่าไม่ใช่ แต่ยอมรับว่ามีช่วงที่ร้องไม่ดีจริง จนเริ่มรู้สึกต่อต้านสิ่งที่ทำและไม่อยากทำต่อ
ฟางเส้นสุดท้ายคือการออดิชั่น
สิ่งที่ทำให้ตัดสินใจเดินออกจากวงแบบเด็ดขาด คือการที่เขารู้ว่าวงกำลังออดิชั่นนักร้องนำคนใหม่ ทั้งที่เขายังทำหน้าที่อยู่ในวง โดยแด๊กซ์เล่าว่าตอนนั้นนักร้องคนใหม่มาลองซ้อมกับวงทั้งที่เขายังอยู่ จนรู้สึกหน้าชา เมื่อรู้สึกว่าไม่ใช่ที่ของตัวเองอีกต่อไป ก็เลยเลือกที่จะเฟดตัวออกมา
เอาจริงเห็นเขากลับมาเจอกันแบบนี้ก็ใจฟูนะ ว่าแต่ใครยังจำเพลง 'ทางผ่าน' ได้บ้าง เล่าให้ฟังหน่อยว่าฟังตอนนี้แล้วนึกถึงใคร?