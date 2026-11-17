เชื่อใจเต็มร้อย! รัศมีแข เคลียร์ชัดทำไมส่งเงินช่วยสัตว์ผ่านมูลนิธิ เก๋ ชลลดา แค่คนเดียว
เรื่องการบริจาคเงินช่วยสัตว์กำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคม ล่าสุด รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น นักแสดงสายฮาออกมาเปิดใจว่า ถ้าจะทำบุญช่วยสัตว์ ตัวเองเลือกส่งเงินไปให้ เก๋ ชลลดา เพียงคนเดียวเท่านั้น เพราะสนิทกันมากและรู้จักกันเป็นอย่างดี
งานนี้รัศมีแขย้ำว่าที่วางใจได้ขนาดนี้ เพราะความโปร่งใสและการอัปเดตข้อมูลที่ละเอียดสุดๆ ทั้งเรื่องการใช้เงินและความคืบหน้าในการช่วยสัตว์ ทำให้ไม่ต้องคอยมานั่งตรวจสอบอะไรเพิ่มให้ปวดหัว
ส่วนใครที่ทักมาขอรับบริจาคผ่านโซเชียลอื่นๆ รัศมีแขบอกว่าช่วยตามกำลังที่ไหว แต่ถ้าขอมากเกินไปจนล้นก็ขออนุญาตบล็อกไปเลย พร้อมทิ้งท้ายว่าเรื่องบริจาคควรใช้วิจารณญาณและขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละคน
เอาจริงคือเข้าใจเลยนะ ใครจะโอนเงินให้ใครความเชื่อใจต้องมาอันดับหนึ่ง ไม่งั้นนอนไม่หลับแน่นอน
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก