แจกสูตรสลัดพาสต้าไก่ฉบับทำง่าย อิ่มนานแบบไม่รู้สึกผิด
บอกลาความจำเจของมื้อกลางวันที่ออฟฟิศด้วยสลัดพาสต้าไก่ที่รวมทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และผักไว้ในจานเดียว ซึ่งจุดเด่นของเมนูนี้คือความยืดหยุ่น เพราะเราสามารถปรับเปลี่ยนวัตถุดิบได้ตามที่มีอยู่ในตู้เย็น ใครที่อยากให้จานนี้สมดุลยิ่งขึ้น แนะนำว่าอย่าใช้แค่เส้นพาสต้ากับน้ำสลัด แต่ให้เน้นใส่ผักเยอะๆ เลือกใช้เนื้ออกไก่ไม่ติดมัน และปิดท้ายด้วยดรสซิ่งน้ำมันมะกอกผสมมะนาวที่เรียบง่ายแต่ได้รสชาติ
ความลับของความอร่อยในเวอร์ชันที่รักสุขภาพคือการเลือกใช้พาสต้าโฮลวีทเพื่อเพิ่มใยอาหาร และการใช้น้ำมันมะกอกในดรสซิ่งช่วยให้ร่างกายได้รับไขมันชนิดดีโดยไม่ต้องพึ่งพาสซอสหรือมายองเนสหนักๆ ให้เลี่ยน ซึ่งนอกจากจะทำให้อิ่มท้องแล้ว ยังเป็นตัวช่วยให้การกินอาหารในแต่ละวันมีความหลากหลายมากขึ้น
สำหรับใครที่อยากเพิ่มเลเวลความอร่อย สามารถใส่เครื่องเพิ่มเติมได้ตามใจชอบ เช่น มะเขือเทศราชินี, แครอท, ร็อกเก็ต, ผักโขม หรือมะกอก ส่วนใครที่ไม่ชอบชีสเฟต้าก็สามารถตัดออกหรือเปลี่ยนเป็นชีสชนิดอื่นในปริมาณเล็กน้อยแทนได้ และถ้าอยากให้รสชาติจัดจ้านขึ้นอีกนิด ลองเติมพริกปาปริก้าหรือใบโหระพาลงไป รับรองว่าฟิน
ข้อดีที่สุดคือเมนูนี้สามารถเตรียมล่วงหน้าแล้วแช่เย็นไว้กินในวันถัดไปได้เลย แต่มีทริคเล็กน้อยคือ ถ้าเตรียมไว้นานหลายชั่วโมง ให้แยกดรสซิ่งส่วนหนึ่งไว้ แล้วค่อยนำมาคลุกก่อนเสิร์ฟ เพื่อให้สลัดยังคงความสดใหม่ไม่เหี่ยว
วัตถุดิบ (สำหรับ 2-3 ที่)
- พาสต้า (แนะนำแบบโฮลวีท) 250 กรัม
- อกไก่ 250 กรัม
- แตงกวา 1 ลูก
- มะเขือเทศ 1 ลูก
- พริกหยวก 1 ลูก
- หอมใหญ่ ½ ลูก
- ข้าวโพด 50 กรัม
- เฟต้าชีส 50 กรัม
- ผักชีฝรั่งหรือผักชีลาว 1 กำมือเล็กๆ
- น้ำมันมะกอก 1-2 ช้อนโต๊ะ
- น้ำมะนาวจากมะนาว 1 ลูก
- มัสตาร์ด 1 ช้อนชา
- เกลือ, พริกไทย, ออริกาโน
ขั้นตอนการทำ
- ต้มพาสต้าตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ โดยแนะนำให้ต้มแบบ al dente เพื่อให้เส้นยังคงความหนึบไม่เละเมื่อนำไปคลุกกับสลัด จากนั้นกรองน้ำออกแล้วพักไว้ให้เย็น
- ย่างอกไก่ด้วยกระทะเทฟลอน, เตาอบ หรือหม้อทอดไร้น้ำมันจนสุกทั่วถึง ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทย และออริกาโน พักไว้ให้เย็นลงเล็กน้อยก่อนหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ
- ล้างและหั่นแตงกวา มะเขือเทศ และพริกหยวก ส่วนหอมใหญ่ให้ซอยเป็นแผ่นบางๆ และบี้เฟต้าชีสให้เป็นชิ้นเล็กๆ
- นำพาสต้า ไก่ และผักทั้งหมดใส่ในชามใบใหญ่ เติมข้าวโพด เฟต้าชีส และผักชีฝรั่งหรือผักชีลาวสับ
- ทำดรสซิ่งโดยผสมน้ำมันมะกอก น้ำมะนาว และมัสตาร์ดในชามใบเล็กจนเข้ากัน
- ราดดรสซิ่งลงบนสลัดแล้วคลุกเคล้าอย่างเบามือให้ทั่ว
การกินอาหารสุขภาพไม่จำเป็นต้องยุ่งยากหรือต้องอดอาหารกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่หัวใจสำคัญคือความสมดุล ความหลากหลาย และปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย ซึ่งหากใครมีแผนการคุมอาหารเฉพาะทาง แนะนำให้ปรึกษานักกำหนดอาหารเพื่อปรับสูตรให้เป๊ะยิ่งขึ้น
ลองทำดูแล้วจะรู้ว่าอาหารคลีนไม่จำเป็นต้องจืดชืดเสมอไป ใครจะลองปรับสูตรใส่ผักอะไรเพิ่มบ้างมาแชร์กันหน่อย!