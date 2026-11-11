ตัวแม่สายเปย์! Jisoo เผยเติมเกมหนักจนเป็นรายจ่ายอันดับหนึ่ง แถมเคยเป็นหัวหน้ากิลด์ด้วย
ยอมใจในความเกมเมอร์ของ Jisoo จากวง Blackpink ที่ออกมาเปิดเผยว่า รายจ่ายอันดับหนึ่งของเธอคือการเติมเงินให้เกมบนมือถือ ส่วนอันดับสองคือการสั่งอาหารเดลิเวอรีมากินระหว่างเล่นเกม ซึ่งบอกเลยว่าไลฟ์สไตล์นี้คือถูกต้องที่สุด
ความพีคคือเธอโดนป๊อปอัพโปรโมชันตกแบบเต็มๆ โดยเล่าว่าถ้าเห็นโปรฯ เติมเงินภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วได้เอฟเฟ็กต์ 300 เปอร์เซ็นต์ เธอก็จะกดเติมทันที แต่พอเติมเสร็จปุ๊บ ดันมีโปรโมชันใหม่เด้งขึ้นมาให้อีก 3,000 เปอร์เซ็นต์ซะงั้น งานนี้บอกเลยว่าโดนเกมปั่นหัวจนกระเป๋าสั่นแน่นอน
จากลูกกิลด์สู่หัวหน้ากิลด์
ไม่ใช่แค่สายเปย์ แต่ Jisoo ยังเป็นสายปั่นเควสต์ตัวยงด้วย โดยเฉพาะเกมที่มีระบบกิลด์ที่เธอจะตั้งใจทำเควสต์รายวันให้ครบถ้วนเสมอ จนวันหนึ่งหัวหน้ากิลด์คนเดิมออกจากกิลด์ไป เธอเลยได้ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้ากิลด์แทน และต้องดูแลสมาชิกในกิลด์ถึง 20 คน
แต่การเป็นผู้นำมันไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะเธอรับว่าการดูแลคนจำนวนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แถมงานในชีวิตจริงก็ยุ่งมาก สุดท้ายเลยต้องตัดสินใจเลิกเล่นไปในที่สุด
เป็นเรานะโดนโปร 3,000 เปอร์เซ็นต์ตกแบบนี้ คงต้องขายบ้านเติมเกมแล้วมั้ง