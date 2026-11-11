น้ำฝน สรวงสุดา พูดถึงดราม่าชาวเน็ตจี้ถอดมงบุ๋ม ปนัดดา
น้ำฝน สรวงสุดา นางสาวไทยปี 1997 ออกมาเปิดใจถึงดราม่าที่ชาวเน็ตเรียกร้องให้ถอดตำแหน่งนางสาวไทยของ บุ๋ม ปนัดดา โดยบอกว่าเรื่องนี้ขอให้เป็นการตัดสินใจของผู้ใหญ่ และยอมรับว่าหลายคนคงรู้สึกใจหายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนเรื่องเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี น้ำฝนยืนยันว่าไม่เคยร่วมบริจาค แม้จะชื่นชมความตั้งใจของบุ๋ม แต่ส่วนตัวชอบทำบุญเงียบๆ ด้วยตัวเองมากกว่า
นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงตำนานตะปูในรองเท้าส้นสูงของบุ๋มสมัยประกวดปี 2000 จนคนสงสัยว่ามีการกลั่นแกล้งกันในกองประกวดจริงไหม ซึ่งน้ำฝนบอกว่าตอนนั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยขอไม่ออกความเห็น ส่วนตอนที่ตัวเองประกวดก็มีแค่เรื่องเสื้อผ้าหายหรือความวุ่นวายหลังเวทีเพราะความรีบ แต่ไม่มีการกลั่นแกล้งจนบาดเจ็บ พร้อมย้ำว่าไม่อยากให้เหมารวมทั้งวงการ เพราะทุกสถานการณ์มีทั้งมุมขาว ดำ และเทา
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก