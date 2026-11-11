GMMTVnext ปล่อยไลน์อัปซีรีส์ชุดใหญ่ เตรียมส่งความสุขยาวๆ ตั้งแต่ปี 2027
GMMTV จัดงานแถลงข่าว “GMMTVNEXT : GENERATION HAPPY” เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2026 ที่ Union Hall ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ เพื่อเปิดทิศทางธุรกิจและโปรเจกต์บันเทิงใหม่ๆ ซึ่งสร้างกระแสแรงจนแฮชแท็ก #GMMTVNEXT ติดเทรนด์อันดับ 1 ทั้งในไทยและระดับโลก
ไฮไลต์ที่แฟนๆ รอคอยคือ กองทัพซีรีส์ใหม่ที่มาครบทุกรสทั้งโรแมนติก ดราม่า แฟนตาซี แอ็กชัน และคอมเมดี้ โดยมีชื่อเรื่องที่น่าจับตาอย่าง Shooting Stars, HiGH & LOW Born to be High, ITAEWON CLASS THAI EDITION, The HALO เทวดามาขอพร และ VAMP
นอกจากนี้ยังมีโปรเจกต์ละครเวที DEAR EVAN HANSEN THAILAND มิวสิคัลบรอดเวย์เวอร์ชันภาษาไทยที่ได้ วิลเลี่ยม จักรภัทร มานำแสดง รวมถึงการเปิดตัว Wabi-Sabi ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว GMMTV และการร่วมมือกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เปิดหลักสูตร E3 เพื่อพัฒนาคนเข้าสู่อุตสาหกรรมบันเทิง
ไลน์อัปแน่นขนาดนี้ จะเริ่มติ่งเรื่องไหนก่อนดี?