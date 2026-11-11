จันจิเผยคุยแพลนครอบครัวกับมาริโอ้ แต่เรื่องงานแต่งขอผ่านเพราะเหนื่อยและเปลือง!
จันจิ จันจิรา ออกมาอัปเดตความสัมพันธ์กับ มาริโอ้ เมาเร่อ ถึงแพลนในอนาคตที่หลายคนลุ้นกันจนตัวโก่ง โดยยอมรับว่ามีการพูดคุยเรื่องชีวิตคู่กันบ้างตามประสาคนที่โตขึ้น แต่บอกเลยว่าไม่ได้คอมมิตตายตัวว่าต้องจัดงานแต่งงานใหญ่โต
ซึ่งเจ้าตัวสารภาพตรงๆ ว่าค่อนข้างเฉยๆ กับเรื่องงานแต่ง เพราะมองว่าทั้งเหนื่อยและเปลืองงบประมาณ ถ้าจะมีจริงๆ ก็อยากได้แบบเล็กๆ เรียบง่าย อบอุ่น แค่คนสนิทพอ แต่สิ่งที่จันจิให้ความสำคัญมากกว่าคือการสร้างครอบครัวและมีลูกด้วยกัน เพราะตอนนี้อายุเข้าเลขสามเต็มตัวแล้ว แถมฝั่งมาริโอ้ก็รักและเอ็นดูเด็กมาก ทำให้เห็นภาพการมีลูกชัดเจนกว่าการจัดพิธีวิวาห์
ส่วนเรื่องความหวานนอกจอ จันจิแอบเล่าถึงความดื้อของแฟนหนุ่มที่ช่วงนี้ต้องรับบทบู๊หนักในงานแสดง แต่ชอบละเลยการดูแลตัวเอง ไม่ค่อยยอมยืดเหยียดร่างกายก่อนเข้าฉากแอ็กชัน จนมักจะมีรอยช้ำหรืออาการปวดเมื่อยกลับมาบ้านเสมอ
งานนี้จันจิเลยต้องสวมวิญญาณเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัว คอยสั่งอาหารที่มีประโยชน์และบังคับให้ยืดเส้นยืดสายเพื่อสุขภาพที่ดีของแฟนหนุ่ม บอกเลยว่าดูแลดีขนาดนี้จะไม่อินได้ยังไง