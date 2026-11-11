ดิว-ธี ระเบิดความมันส์ใน DEW TEE SECRET AREA FANCON ทำแฮชแท็กพุ่งติดอันดับ 1 โลก!
ดิว จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์ และ ธี ธีรเดช วิถีพานิชย์ แท็กทีมกันสร้างปรากฏการณ์ในงาน “DEW TEE SECRET AREA FANCON” ที่จัดขึ้นโดย GMMTV เมื่อวันที่ 7 และ 8 พฤศจิกายน 2026 ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ บอกเลยว่าโปรดักชั่นคืออลังการงานสร้างมาก มีทั้งโชว์เอ็กซ์คลูซีฟและเซอร์ไพรส์ที่เตรียมมาเอาใจแฟนๆ แบบไม่กั๊ก สร้างรอยยิ้มและโมเมนต์พิเศษได้ตลอดทั้งงาน
ความฮอตของงานนี้ไม่ได้หยุดแค่ในฮอลล์ เพราะมีการ Live Streaming ทาง TTM LIVE ให้แฟนๆ ทั่วโลกได้ชมด้วย ผลลัพธ์คือพลังรักของแฟนคลับทำเอาแฮชแท็ก #DewTeeFanconD1 ทะยานขึ้นอันดับ 1 ของโลกและประเทศไทย รวมถึงอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก ส่วน #DewTeeFanconD2 ก็ไม่น้อยหน้า ครองอันดับ 1 ในประเทศไทยและติดเทรนด์โลกเช่นกัน
เปิดพื้นที่ลับกับโชว์สุดประชัน
เริ่มงานด้วยการเปิดประตูสู่พื้นที่ลับที่ ดิว และ ธี งัดความสามารถออกมาประชันกันแบบไม่มีใครยอมใคร โดยขนเพลงประกอบซีรีส์มาเสิร์ฟแบบจัดเต็ม เริ่มต้นด้วยเพลง “Mr.K” (ถ้าสบตา) และ “โลกขาวดำ” (True Color) ที่เรียกเสียงกรี๊ดได้คึกคักสุดๆ จากนั้นพาทุกคนย้อนวันวานในพาร์ท “AREA TENTO20 (2010)” โดย ดิว ถ่ายทอดเพลง “ที่เดิม” ได้แบบเต็มอารมณ์ ก่อนที่ ธี จะรับไม้ต่อด้วยเพลง “อย่างน้อย”
ความสนุกยังพุ่งทะลุลิมิตเมื่อ มาร์ค ศิวปีติ์ มาไพศาลกิจ (มาร์ค FOOL STEP) ขึ้นมาร่วมแจมในเพลง “ฉันโกหก” และ “ทางเดินแห่งรัก” แถมในวันที่ 8 พฤศจิกายน ทั้งคู่ยังจัดเพลง “พลังแสงอาทิตย์” มาเพิ่มความคึกคัก ตามด้วยอีกสองเพลงที่ทำเอาแฟนๆ ร้องตามกันสนั่นฮอลล์
ขนทัพแขกรับเชิญเติมสีสัน
ขยับมาที่พาร์ท “AREA PHETCHABURI (2020)” ที่ ดิว และ ธี โชว์พลังเสียงในเพลง “Moon” และต่อด้วยเพลง “น้อง” ซึ่งในวันที่ 8 พฤศจิกายน มี วินนี่ ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์ มาร่วมแจมบนเวทีให้โชว์มีชีวิตชีวามากขึ้น ก่อนจะปิดพาร์ทนี้ด้วยความละมุนในเพลงที่ ดิว, ธี และ วินนี่ ร้องร่วมกันได้อย่างลงตัว
พาร์ท “AREA04 – AREA 30 (2022)” ยิ่งทวีความมันส์ เมื่อ ดิว ชวน วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร มาร่วมสร้างสีสันในเพลง “Who Am I” และเร่งจังหวะให้เดือดขึ้นด้วยเพลง “ขี้แง” (Boy don’t cry) โดยมี ธี ขึ้นมาร่วมแจมเพิ่มพลังเสียง ก่อนจะต่อด้วยอีกหลายเพลง และในวันที่ 8 พฤศจิกายน ก็ยังมีเพลงสนุกๆ ที่เรียกเสียงกรี๊ดได้ตลอดโชว์
ระเบิดความเท่และปิดท้ายความประทับใจ
ความพีคอยู่ที่พาร์ท “AREA 77 จุดเกิดเหตุ (SCENE AREA)” เมื่อ RENJIN GMMTV FANDOM CHARACTER มาโชว์ DJ Scratching สแครชแผ่นเสียงสุดเร้าใจ ก่อนที่ ดิว และ ธี จะกลับมาโชว์ความเท่ในเพลง “Mr.K” (ถ้าสบตา), “โลกขาวดำ” (True Color), “คนตัวเล็ก” และ “วันที่ไม่มีจริง” พร้อมช่วง Roll Play ที่ทั้งคู่มานั่งพูดคุยและถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทบาทพิเศษ ต่อด้วยเพลง “Touch” และ “ขี้หึง” ที่มี RENJIN มาร่วมสร้างโมเมนต์น่ารักๆ
ส่วนในวันที่ 8 พฤศจิกายน ความร้อนแรงเพิ่มขึ้นอีกระดับเมื่อ บอย อริย์ธัช พลตาล (บอย LOMOSONIC) มาร่วมปล่อยพลังในสองเพลงจนเวทีแทบลุกเป็นไฟ ทำเอาแฟนๆ อะดรีนาลีนพุ่งจนนั่งไม่ติดเก้าอี้ ก่อนจะส่งท้ายในพาร์ท “AREA06 – AREA 99” ด้วยเพลงปิดท้ายหลายเพลงที่โชว์ทั้งพลังเสียงและเสน่ห์จนแฟนๆ ประทับใจ
ปิดท้ายด้วยความซึ้ง เมื่อ ดิว และ ธี ขอบคุณพี่ถา GMMTV ทีมงาน และเพื่อนนักดนตรี รวมถึงบอกแฟนๆ ว่าพวกเขาเป็นเพียงวัยรุ่นธรรมดาที่ขอบคุณทุกคนจากใจ เพราะถ้าไม่มีแฟนคลับก็คงไม่มี “ดิว-ธี” ในวันนี้ โดยเปรียบแฟนๆ เหมือนคนในครอบครัว
สำหรับใครที่พลาดหรืออยากฟินอีกรอบ สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2026 เวลา 10:00 น. ถึง 27 พฤศจิกายน 2026 เวลา 23:59 น. (รับชมได้ 330 นาทีต่อรหัส) เช็กรายละเอียดได้ที่ Thaiticket Major หรือช่องทางโซเชียลของ GMMTV ได้เลย
งานนี้คือการโชว์ความสามารถแบบทุกมิติที่ทำให้แฟนๆ ตกหลุมรักรัวๆ แล้วคุณล่ะ ได้เก็บโมเมนต์ไหนในงานนี้ไว้ในใจบ้าง?