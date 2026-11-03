ลีน่า-หมิว เสิร์ฟโมเมนต์หวานปิดจบ PLS Love รักได้ไหม ทำแฟนคลับฟินจิกหมอนทั้งงาน
จบลงแบบสวยงามและทิ้งความประทับใจไว้เต็มเปี่ยม สำหรับงาน “PLS Love รักได้ไหม Final EP Fan Moment with LenaMiu” ที่จัดขึ้น ณ สยามภาวลัย พารากอน โดย ลีน่า ลลินา และ หมิว ณัชชา ได้ชวนเหล่าแฟนคลับมาร่วมสร้างความทรงจำส่งท้ายซีรีส์ “PLS Love รักได้ไหม” ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นสมกับการรอคอย แถมยังมีแฟนๆ ทั้งชาวไทยและต่างชาติแห่มาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน
โชว์หวานและเบื้องหลังความฟิน
เปิดงานด้วยความหวานระดับสิบ เมื่อ ลีน่า และ หมิว ขึ้นโชว์ร้องเพลง “I Wish You Were Mine” เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับที่มาร่วมงานได้อย่างคึกคักตลอดทั้งโชว์ โดยมี บูม สุภาพร มารับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินความสนุกในส่วนของช่วง Talks & Game ซึ่งทั้งคู่ได้ร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังการทำงาน รวมถึงแชร์ฉากที่ประทับใจที่สุดจากซีรีส์ โดยมี อุ๊-พัชนี จารุจินดา ผู้กำกับ มาร่วมวงสนทนาในพาร์ทนี้ด้วย
ความฟินยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เพราะมีช่วงพาร์ทเกม Happy Scene ที่สร้างทั้งเสียงหัวเราะและโมเมนต์ชวนเขินให้แฟนๆ ได้ฟินกันแบบเต็มอิ่ม และที่ทำเอาทุกคนเอ็นดูหนักมากคือการเปิดตัว LUMI (Gumber Bear) ลูกสาวของคุณแม่ลีน่าและหมิว ให้เหล่าอุนย่าอุนยายได้ร่วมรับขวัญหลานกันอย่างน่ารักสุดๆ
ร่วมส่งท้ายตอนจบและโมเมนต์สุดพิเศษ
หลังจากผ่านช่วง Benefit ที่ได้ใกล้ชิดกับศิลปินแล้ว ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการรับชม Pls Love รักได้ไหม FINAL EP บนจอใหญ่ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งบรรยากาศในช่วงนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลาย ทั้งความสุข ความซาบซึ้ง และความประทับใจ ก่อนที่ทั้งสองสาวจะขึ้นมาโชว์ตัวอีกครั้งในเพลง “ยินดี”
ปิดท้ายค่ำคืนแห่งความทรงจำด้วยการพูดคุยความรู้สึกหลังจากรับชมตอนสุดท้าย โดยทั้งลีน่าและหมิวได้แบ่งปันความรู้สึกที่ได้ทำงานชิ้นนี้ พร้อมกับรับพลังความรักและกำลังใจจากแฟนคลับอย่างใกล้ชิด และไม่ลืมที่จะถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ก่อนจะส่งท้ายความสนุกด้วย HiBye Session ที่ทั้งคู่ใจดีแจกอมยิ้มต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนให้กับแฟนๆ อีกด้วย เรียกว่าเป็นงานที่อัดแน่นไปด้วยรอยยิ้มและโมเมนต์พิเศษที่ยากจะลืมเลือนจริงๆ
งานนี้แค่จุดเริ่มต้น ความปังยังต่อยาวๆ
นอกจากงานแฟนมีตติ้งแล้ว ลีน่า ลลินา ยังมีผลงานที่น่าติดตามอย่างภาพยนตร์ “Her in Frame เธอในภาพนั้น” ซึ่งเป็นหนังรักโรแมนติกที่เล่าเรื่องความรัก ความทรงจำ และความผูกพัน โดยล่าสุดหลังจากปล่อย Official Trailer ออกมา กระแสตอบรับจากแฟนคลับของ ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร และ ลีน่า ลลินา ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าดูมาก และมีงานแถลงข่าวและฉายรอบปฐมทัศน์ที่อบอวลไปด้วยความรักและความประทับใจ
ความฮอตยังไม่หมด เพราะในปฏิทินช่อง 3 ปี 2569 นี้ ลีน่า และ หมิว ก็ได้แท็กทีมกันมาปล่อยออร่าภายใต้คอนเซ็ปต์ “Variety that is One ความแตกต่างสร้างสีสัน แต่ความเป็นหนึ่งเดียวเกิดขึ้นได้ที่ช่อง 3” ร่วมกับนักแสดงสุดฮอตคนอื่นๆ นอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้ร่วมงานกับ หลิงหลิง คอง และ ออม กรณ์นภัส จากซีรีส์ เพียงเธอ Only You The Series ในรูปแบบ Special Vlog LenaMiu X LingOrm EP.2 ซึ่งหลังจากที่ทั้งสี่สาวแข่งเกมกันอย่างดุเดือดจนคนดูขำกันทั้งโซเชียลในอีพีแรก ในตอนที่สองนี้จึงขอเปลี่ยนโหมดมาชาร์จพลังใจด้วยการกินให้อิ่มท้องแทน
บอกเลยว่าเห็นเคมีลีน่าหมิวแล้วใจฟูมาก ใครที่ยังมูฟออนจากซีรีส์ไม่ได้ ไปตามเก็บโมเมนต์ใน Vlog ต่อด่วนๆ เลย!