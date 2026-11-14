ตัวแม่ไม่ท้อ! อั้ม พัชราภา เคลียร์ชัดจ่ายเองทั้งหมด ช่วยหมาจรแบบไม่ง้อบริจาค
ตัวแม่มาเคลียร์เอง! อั้ม พัชราภา ออกมาย้ำชัดๆ ว่าเรื่องช่วยหมาจรที่ทำอยู่เนี่ย ใช้เงินตัวเองทั้งหมด ไม่ได้ขอรับบริจาคจากใครเลย และไม่ต้องโอนเงินมาให้เธอด้วย เพราะทำคนเดียวแบบนี้สบายใจกว่า ส่วนเรื่องอาหารหมาที่เคยได้มา ก็มีแค่จากมาดามฟินที่เคยให้ 2-3 ครั้งเท่านั้น นอกนั้นจ่ายเองล้วนๆ
พูดถึงเรื่องการโดเนทช่วยเคสต่างๆ อั้มบอกว่าบางทีก็เห็นจาก TikTok หรือ IG แล้วโอนช่วยเลยโดยไม่ได้สแกนละเอียดมาก เพราะเข้าใจว่าคนเลี้ยงหมาต้องมีค่าใช้จ่าย ทั้งค่าจ้างคนล้างกรงหรือค่าเดินทาง ถ้าคนดูแลจะหักเงินไปใช้ส่วนตัวบ้างเล็กน้อยเธอก็โอเค เพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำงาน
แต่ถ้าเคสไหนขอเงินก้อนใหญ่ระดับ 3-4 หมื่นบาทขึ้นไป อั้มจะขอโอนเข้าโรงพยาบาลโดยระบุชื่อน้องหมาแทน ซึ่งบางโรงพยาบาลก็ยอมรับ บางที่ก็ไม่รับ แต่ช่วงหลังๆ เห็นว่าโรงพยาบาลเริ่มเปิดรับมากขึ้น
ยอมรับต้องปรับแผนซื้อของเอง
เมื่อพูดถึงภาพอาหารสัตว์ที่ถูกทิ้งเกลื่อน อั้มยอมรับว่าต่อไปนี้อาจจะต้องไปเอง จากที่เคยโอนเงินช่วยจะเปลี่ยนเป็นซื้อของไปให้เองแทน แต่เธอก็ให้มุมมองว่าการบริจาคแค่สิ่งของอย่างเดียวอาจไม่พอ เพราะค่ารักษาพยาบาลแต่ละเดือนมันสูงมาก อย่างเคสหมาเป็นมะเร็งครั้งหนึ่งก็ปาไปเป็นแสนแล้ว ถ้าไม่มีเงินบริจาคช่วย คนเลี้ยงก็ไปต่อไม่ไหว
ปิดท้ายด้วยการให้กำลังใจสายบุญว่า อย่าเพิ่งท้อแท้กับการทำความดีเพียงเพราะอ่านข่าวแล้วรู้สึกไม่ดี เพราะคนที่ทำงานเบื้องหลังเขาเหนื่อยมาก และยังต้องการคนที่พร้อมจะช่วยจริงๆ ซึ่งตัวเธอเองถ้ามีเงินมากกว่านี้ก็อยากช่วยให้เยอะกว่านี้ แต่ตอนนี้ก็ช่วยเต็มที่เท่าที่ไหว
ใจแม่พระสุดๆ ใครจะดราม่าอะไรแต่พี่อั้มสู้ไม่ถอย แถมสายเปย์ตัวจริงด้วยนะเนี่ย แล้วทุกคนล่ะ ยังกล้าโอนช่วยน้องหมากันอยู่ไหม?