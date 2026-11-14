ฮาย Paper Planes เคลียร์ดราม่าออโต้จูนเพลงกุ๊กกู๋ ลั่นเป็นสแตนดาร์ดโลก พร้อมอวยยศน้องเกล 4 ขวบแต่เซ้นส์ดนตรีฉ่ำ
ฮาย Paper Planes ศิลปินหนุ่ม ล่าสุดมาร่วมงานครบรอบ 43 ปี จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ภายใต้แนวคิด “WISHING TREE ขอพรให้ตัวเอง ขอพรให้กัน” พร้อมกับหยิบยกเรื่องราวเบื้องหลังการเป็นโปรดิวเซอร์เพลง “กุ๊กกู๋” ให้กับน้องแอบิเกลมาเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือก
เบื้องหลังความปังที่เริ่มจากความเคว้ง
ฮายยอมรับแบบแมนๆ ว่าตอนรับโจทย์มาทำเพลงให้น้องเกล ช่วงแรกถึงกับเคว้งไปหลายวัน เพราะไม่เคยทำเพลงให้เด็กมาก่อน แถมโจทย์ที่ได้ก็กว้างมากแค่ขอให้เป็นเพลงที่สนุก จนต้องลองทำเดโมไปหลายแนว และลองส่งให้พี่ชมดูว่าแบบไหนที่น้องเกลน่าจะชอบ ซึ่งสุดท้ายทุกอย่างก็มาจบที่เดโมที่เป็นเพลงร็อก
ส่วนเรื่องที่บางคนมองว่าอยู่ๆ ก็เอาเด็กมาปั้นเป็นศิลปิน ฮายมองว่าเรื่องนี้เป็นช่วงที่สนุกของน้อง และเชื่อว่าทุกคนมีจิตวิญญาณความเป็นศิลปินเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถมีความชอบหรือสิ่งที่อยากทำได้โดยไม่ต้องไปตัดสิน
อวยยศพรสวรรค์ระดับ 4 ขวบ
ในมุมของโปรดิวเซอร์ ฮายทึ่งในความสามารถของน้องเกลมาก โดยเฉพาะเซ้นส์ทางดนตรีที่เขามองว่าเด็ก 4 ขวบมีครบ ทั้งเรื่องการร้องและการจำเนื้อเพลง ซึ่งในเพลงที่แต่งไปเขาเชื่อว่าผู้ใหญ่บางคนยังน่าจะร้องไม่ได้ แถมเขาคิดว่าน้องเตรียมตัวมาดีก่อนอัด ถ้าไม่ได้ฝึกเลยคือพรสวรรค์ แต่ถ้าฝึกก็เป็นวินัยที่หาได้ยากในเด็กอายุ 4 ขวบ นอกจากนี้ยังแอบเห็นเซ้นส์ในการตีกลองของน้องด้วย
ตอบดราม่าออโต้จูนแบบตัวมารดา
เมื่อถูกถามถึงดราม่าเรื่องการใช้ ออโต้จูน (Auto-Tune) ในเพลง ฮายตอบกลับแบบชัดเจนว่า เรื่องนี้ควรหมดไปจากประเทศเราได้แล้ว เพราะต่างประเทศใช้กันมาไม่ต่ำกว่า 10-20 ปี เป็นสแตนดาร์ดของการทำเพลง เหมือนการถ่ายแบบที่ต้องผ่านการอีดิต ซึ่งในเพลงนี้เขาไม่ได้ใส่เยอะ เพราะต้องการคงความเป็นธรรมชาติในการสื่อสารของน้องไว้
จากไวรัลสู่ความแพนิก (แบบขำๆ)
ความสำเร็จของเพลงกุ๊กกู๋ที่ยอดวิวพุ่งเกินคาดจนขึ้นไปอยู่ในชาร์ตที่ผู้ใหญ่แข่งกัน ทำให้บ้านของฮายมีสีสันมาก เพราะศิลปินที่มาอัดเพลงที่บ้านจะร้องเพลงนี้กันทั้งวัน และเวลาเจอผู้คนก็ร้องใส่ เขาจึงแพนิกเหมือนตอนที่ทรงอย่างแบดเป็นกระแส เขาพูดเป็นมุกตลกเรื่องลบรอยสัก เพราะสักมาเยอะแต่ทำอะไรน่ารักๆ แล้วขึ้นกับเด็ก จึงคิดเล่นๆ ว่าจะทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กให้แม่ๆ ซื้อ