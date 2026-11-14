วอร์มนิ้วรอเลย! ซูโฮ EXO เตรียมจัดแฟนคอนส่งท้ายปีที่กรุงเทพฯ 27 ธันวาคมนี้
เตรียมกดบัตรกันให้ทันเพราะ ซูโฮ ลีดเดอร์วง EXO จะบินมาสร้างความทรงจำสุดประทับใจกับแฟนๆ ชาวไทยในงานแฟนคอนเสิร์ต “2026 K-POP Chronicle Live: SUHO Fan-Con in BANGKOK” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2026 ที่ Island Hall ศูนย์การค้า Fashion Island
งานนี้บอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอน ทั้งโปรดักชัน เพอร์ฟอร์แมนซ์ และลิสต์เพลงฮิตที่จะขนมาโชว์เสียงร้องทรงพลังแบบจุกๆ แถมยังมีกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟที่เตรียมไว้ให้แฟนๆ ได้ตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วย
สำหรับใครที่ยังไม่รู้ ซูโฮไม่ได้มีดีแค่การนำวงนะ แต่ในฐานะศิลปินเดี่ยวเขาก็มีผลงานคุณภาพเพียบ ทั้งมินิอัลบั้ม Self-Portrait, Grey Suit, 1 to 3, Who Are You รวมถึงซิงเกิลล่าสุดอย่าง ‘Let's Stay Well’ และ ‘In Trouble’ และยังมีเพลงประกอบซีรีส์ดังอีกหลายเรื่องที่การันตีความปังของน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์
ส่วนใครที่อยากไปฟินด้วยกัน บัตรเปิดจำหน่ายแล้วผ่านทาง www.ticketmelon.com หรือจะเข้าไปเช็กรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ X: Kpspringent รวมถึง Instagram: springent_official
ใครเล็งโซนไหนไว้ หรือเตรียมชุดสีอะไรไปเชียร์กันบ้าง รีบไปกดบัตรให้ทันนะ เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน!