เตรียมกรี๊ด! พัคจินยอง เตรียมบุกไทยกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชื่อ [CODE#]
เตรียมตัวให้พร้อม เพราะ SM True ประกาศรายละเอียดอย่างเป็นทางการสำหรับ '2026-27 PARK JINYOUNG 1st CONCERT TOUR [CODE#] IN BANGKOK' คอนเสิร์ตทัวร์เดี่ยวครั้งแรกในไทยของ พัคจินยอง ศิลปินและนักแสดงหนุ่มมากความสามารถ ซึ่งจะจัดขึ้น 2 รอบการแสดง วันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2027 เวลา 17:00 น. ที่อิมแพ็ค อารีน่า
คอนเสิร์ตครั้งนี้มาในคอนเซปต์ [CODE#] ที่เหมือนรหัสลับให้แฟนๆ ได้มาไขความลับและทำความรู้จักตัวตนทุกมิติของพัคจินยอง โดยจะขนทั้งเส้นทางดนตรีจากมินิอัลบั้มเดี่ยว 'Chapter 0: WITH' และ 'Said & Done' รวมถึงกลิ่นอายจากผลงานการแสดงเรื่อง '100 Days of Deception' ใน Netflix มาไว้บนเวทีเดียว บอกเลยว่าจัดเต็มทั้งงานเพลงและงานแสดงในรอบเดียวแบบนี้ แฟนๆ มีความสุขแน่นอน
ส่วนเรื่องบัตร รอบสมาชิก JOY-CLUB Pre-Sale ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2026 ส่วนรอบบุคคลทั่วไปเริ่มเปิดขายตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2026 เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป โดยมีราคาบัตรให้เลือกตั้งแต่ 2,800 / 3,800 / 4,300 / 5,800 / 6,200 / 6,300 ไปจนถึง 6,500 บาท (สำหรับบัตรยืน) พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อบัตรด้วย
ใครที่เล็งบัตรไว้รีบกดด่วน เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน!