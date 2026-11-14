ออร่าพุ่ง! บี มาติกา อวดลุคแฟชั่นท้องโตโค้งสุดท้าย สวยสับฉบับคุณแม่ลูกสาม
คุณแม่ลูกสามอย่าง บี มาติกา ทำเอาโซเชียลลุกเป็นไฟ เมื่อเจ้าตัวปล่อยภาพแฟชั่นเซตใหม่จากสตูดิโอลงอินสตาแกรมส่วนตัว bb_matika โดยมาในลุคเสื้อชั้นในลูกไม้สีขาว แมตช์กับกางเกงยีนส์ทรงหลวมตัวโคร่ง เผยให้เห็นท้องที่โตชัดเจนแต่ยังคงความสวยและมั่นใจสุดๆ พร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษว่า “The final stretch of my third pregnancy👀” และติดแฮชแท็ก #mynumber3 #babybump #soon
งานนี้บอกเลยว่าออร่าคุณแม่กระจายมาก เพราะหลังจากโพสต์ภาพออกไป แฟนๆ และเพื่อนร่วมวงการเข้ามากดถูกใจและคอมเมนต์ชื่นชมความสวยอย่างต่อเนื่อง โดยมีคอมเมนต์ว่า “คุณแม่สวยจัง” และ “สวย” พร้อมส่งอีโมจิรูปไฟลุกให้แบบจัดเต็ม
ยอมใจในความมั่นใจของคุณแม่จริงๆ ลุคนี้คือผ่านฉลุย สวยสับแบบไม่ต้องพยายามเลย ใครจะอดใจรอเจอเบบี๋คนที่สามไม่ไหวเหมือนเราบ้าง?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก