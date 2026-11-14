เตรียมมูฟออนจากตำราเรียน! ไทยพีบีเอสเปิดตัวซีรีส์ 'ตองกีมาร์' พลิกชีวิตท้าวทองกีบม้าฉบับร่วมสมัย
ไทยพีบีเอสจัดพิธีบวงสรวงและแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ "ตองกีมาร์...นางผู้เอาชนะต่อชะตาชีวิต" เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2026 ณ ศาลพระพรหม ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต โดยงานนี้ขนทัพผู้บริหาร ทีมงาน และนักแสดงมากันครบทีม เพื่อประกาศศักดาความปังของซีรีส์แนวดรามาอิงประวัติศาสตร์ที่จะพาเราย้อนกลับไปดูชีวิตของ มารียา เดอ กียุมาร์ เดอ ปีญา หรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อ ท้าวทองกีบม้า
ตีความใหม่ให้ร่วมสมัย แต่ยังเป๊ะตามประวัติศาสตร์
เรื่องนี้ไม่ได้มาเล่นๆ เพราะคุณคริษ อรรคราช ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา ไทยพีบีเอส ยันว่าซีรีส์เรื่องนี้ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ Drama Program Commissioning 2024 เพื่อยกระดับคอนเทนต์ให้มีคุณภาพ โดยเอาบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์มาตีความใหม่ในมุมมองร่วมสมัย ให้คนดูได้เชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตเข้ากับสังคมปัจจุบันได้ง่ายขึ้น
ทางด้านสถาพร นาควิไลโรจน์ ผู้กำกับ บอกเลยว่าความท้าทายที่สุดคือการบาลานซ์ระหว่างข้อมูลทางประวัติศาสตร์กับความร่วมสมัย เพราะเป้าหมายไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องท้าวทองกีบม้าที่ทุกคนรู้จัก แต่คือการโชว์ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องผ่านมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ สูญเสียทุกอย่าง แล้วต้องใช้ความสามารถของตัวเองถีบตัวเองขึ้นมาสู้กับอุปสรรคจนได้
เพื่อให้งานออกมาเนียนกริบ ซีรีส์เรื่องนี้จึงมีทีมที่ปรึกษาตัวจริงคอยคุมเข้ม ทั้ง ผศ. ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธ์ ดูแลด้านประวัติศาสตร์, เอก เอี่ยมชื่น ดูแลบทละครและโปรดักชันดีไซน์, ผศ. ศุภชัย เสริมสุขเจริญชัย ดูแลจิตรกรรมและสถาปัตยกรรม รวมถึงรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ ที่มาออกแบบเครื่องแต่งกาย เพื่อให้ทุกฉากและทุกชุดตรงตามบริบทของยุคสมัยแบบไม่มีหลุด
ขนทัพนักแสดงมาแบบจัดเต็ม
ไฮไลต์ที่ทุกคนรอคอยคือรายชื่อนักแสดงที่บอกเลยว่าน่าติดตามมาก โดยได้ แซมมี่ เคาวเวลล์ มารับบท มารียา เดอ กียุมาร์ เดอ ปีญา (ตองกีมาร์)ประกบคู่กับ ธฤษณุ สรนันท์ ในบท คอนสแตนติน ฟอลคอน ส่วนบทสำคัญอื่นๆ อย่าง ออกพระเพทราชา รับบทโดย สุรวุฑ ไหมกัน, หลวงสรศักดิ์ โดย กนกฉัตร มรรยาทอ่อน, โกษาเหล็ก โดย ณัฐนันท์ คุณวัฒน์ และโกษาปาน โดย อัครัฐ นิมิตรชัย
นอกจากนี้ยังมีนักแสดงมากฝีมือร่วมสมทบเพียบ ไม่ว่าจะเป็น ฐาณิดาภัทฐ์ ติณสุทธินานนท์ (เจ้าฟ้าสุดาวดี/กรมหลวงโยธาเทพ), มรกต หทัยวสีวงศ์ (พระราชกัลยาณี/กรมหลวงโยธาทิพ), รัฐวิทย์ กิจวรลักษณ์ (เจ้าฟ้าน้อย), หนึ่งฤทัย ชัยอะทะ (ราตรี), เพ็ญพักตร์ ศิริกุล (เจ้าแม่วัดดุสิต), กาญจนาพร ปลอดภัย (ท้าวศรีสัจจา), เวนช์ ฟอลโคเนอร์ (ฟานีก เดอ กียุมาร์ เดอ ปีญา), ธิญาดา พรรณบัว (อูร์ซูล่าร์ ยามาดะ), เมธาวี ธีรลีกุล (ท้าวศรีจุฬาลักษณ์), ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ (อากอมะหะหมัด), อองตวน ปินโต (ดาเนียล บร็อชบูร์ด), สหรัถ ปัญญาศาสตร์ (เรือโท เดอ ฟอร์แบง), ภัทรินทร์ เจียรสุข (มะตาด), ศิรประภา สุขดำรง (คุณหญิงนิ่ม), น้ำทิพย์ เสียมทอง (ท้าวอินสุริยา) และแอนดรูว์ โครนิน (หลุยส์ ลาโน)
พลิกชะตาจากสาวรับใช้สู่ 'คุณท้าว'
พล็อตเรื่องจะพาเราไปรู้จักกับ มารียา สาวลูกครึ่งโปรตุเกส ญี่ปุ่น และเบงกอล ที่เติบโตมาในชุมชนโปรตุเกส ก่อนจะแต่งงานกับ คอนสแตนติน ฟอลคอน ขุนนางชาวกรีกในราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่จุดพลิกผันคือเมื่อการเมืองเปลี่ยนทิศ ฟอลคอนถูกประหารชีวิต ทำให้มารียาต้องตกสวรรค์กลายเป็นสาวรับใช้ในวัง แต่ด้วยความฉลาดและความสามารถ เธอจึงใช้จุดนี้เอาตัวรอดจนสร้างบทบาทใหม่ให้ตัวเอง และได้รับบรรดาศักดิ์เป็น "คุณท้าวทองกีบม้า" ในที่สุด
สำหรับใครที่อยากเห็นการต่อสู้ของผู้หญิงที่ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตา เตรียมปักหมุดรอชมได้ในปี 2027 ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 หรือจะตามส่องเบื้องหลังความปังได้ที่ Facebook : ละคร ไทยพีบีเอส
งานนี้ได้งบสนับสนุนส่วนหนึ่งจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุนละครซีรีส์ไทย เพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในปีงบประมาณ 2026 อีกด้วย เห็นความตั้งใจในการหาที่ปรึกษาและคัดเลือกนักแสดงขนาดนี้ บอกเลยว่าน่าติดตามมากว่าการตีความแบบร่วมสมัยจะออกมาจึ้งแค่ไหน!