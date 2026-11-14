ฟีฟ่า เปรมอนันต์ บอกลาช่อง 7 อย่างเป็นทางการ ไม่ต่อสัญญาแล้วจ้า
แฟนๆ ใจหาย เมื่อพระเอกหนุ่ม ฟีฟ่า เปรมอนันต์ ตัดสินใจโบกมือลาต้นสังกัดช่อง 7 อย่างเป็นทางการแล้ว หลังหมดสัญญาและเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ ปิดฉากการทำงานกับทางวิกหมอชิตแบบจบสวย
โดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความอำลาผ่านช่องทางส่วนตัวแบบซาบซึ้งว่า "ผมขอใช้ช่องทางของผม อำลาแฟนละครช่อง7ทุกๆคนนะครับ" พร้อมชมว่าแฟนละครช่อง 7 มีจำนวนเยอะและน่ารักกับเขามากๆ เวลาที่เจอกันตามสถานที่ต่างๆ
ถึงจะไม่ได้ต่อสัญญา แต่ฟีฟ่าก็ยังอ้อนให้ทุกคนคอยติดตามผลงานในช่องทางของตัวเองต่อไป พร้อมทิ้งท้ายขอบคุณที่สนับสนุนกันเสมอมาด้วยคำว่า "อัสลามุอะลัยกุม สวัสดีครับผม"
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก