เข้ม หัสวีร์ ปรับลุคด่วน! กลัวตกกระแส ยอมรับก่อนหน้านี้มองข้ามเรื่องดูแลตัวเอง
เข้ม หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล พระเอกหนุ่มที่ปกติจะเน้นเรื่องการแสดงเป็นหลัก ตอนนี้ขอพักโหมดชิลล์แล้วหันมาโหมดจริงจังกับการดูแลตัวเองขั้นสุด เพราะไม่อยากเป็นดารานอกกระแส โดยเจ้าตัวยอมรับว่าก่อนหน้านี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือการแสดงเพียงอย่างเดียว และมองว่ายุคแรกๆ ที่เข้าวงการ หากผลงานดังก็จะมีงานจ้าง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องรูปร่างหน้าตามากนัก แต่พอมาดูผลงานย้อนหลังของตัวเองแล้วรู้สึกว่า 'ไม่ได้แล้ว' จึงต้องรีบกลับมาดูแลตัวเองด่วน
จุดเปลี่ยนสำคัญมาจากการที่ผู้ใหญ่เตือนสติว่าเขากำลังจะอายุ 30 ปีแล้ว ในขณะที่เด็กสมัยนี้มีความพร้อมในการทำงานสูงมาก หากไม่ดูแลตัวเองอาจจะกลายเป็นดาราตกกระแส ซึ่งพอมันตกแล้วจะกลับมายาก เข้มยอมรับว่าไม่ได้กังวลเรื่องการได้หรือไม่ได้เป็นพระเอก แต่สิ่งที่กลัวที่สุดคือการไม่มีงานและไม่มีคนจ้าง เพราะผู้ว่าจ้างย่อมคาดหวังความพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตา ซึ่งทำให้เขาต้องหันมาออกกำลังกาย ปั้นซิกซ์แพ็ก สร้างร่างทอง และดูแลผิวหน้าไม่ให้โทรมเพื่อให้พร้อมสำหรับทุกโอกาส
เคมีใหม่ใน นาคี ๓ และการทำงานกับตัวพ่อ
สำหรับผลงานล่าสุดในภาพยนตร์ “นาคี ๓ ครุฑา นาคี” เข้มได้ร่วมงานกับผู้กำกับ อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าดีใจมากเพราะเป็นแฟนเพลง แฟนละคร และแฟนภาพยนตร์ของ อ๊อฟ มาตั้งแต่เด็ก การทำงานครั้งนี้ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและสบายใจ เพราะผู้กำกับจะช่วยไกด์จุดโฟกัสในการแสดงได้อย่างถูกต้อง โดย อ๊อฟ สั่งให้เขาทิ้งบล็อกการแสดงแบบเดิมๆ ที่คุ้นเคย แล้วปูพื้นใหม่ทั้งหมด ให้เน้นความรู้สึกและเดินไปตามคาแร็กเตอร์ ซึ่งช่วยลดความเกร็งในการทำงานได้มาก แถมยังได้ความรู้เรื่องพญาครุฑ พญานาค และพระไตรปิฎกที่ผู้กำกับเล่าให้เห็นภาพชัดเจน
ในเรื่องนี้ เข้ม รับบทเป็น ราเชนทร์ ทหารที่นับถือศาสนาครุฑ ซึ่งต้องมาปะทะบทบาทกับ ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง ที่รับบทเป็นทหารนับถือศาสนาพญานาค โดยตัวละครราเชนทร์จะมีความเป็นมนุษย์สูง มีความเด็ดขาดในการรบ แต่ขณะเดียวกันก็มีความน่ารักและความแพรวพราวในเรื่องความรัก ซึ่งเขามองว่าการได้ทำงานกับ ต้าเหนิง ทำให้เกิดเคมีใหม่ๆ เพราะ ต้าเหนิง แสดงได้เรียลมาก ซึ่งต่างจากรูปแบบการเล่นตามบล็อกที่เขาเคยชิน ทำให้ทั้งคู่ถูกดึงเข้าไปอยู่ในยุคสมัยของเรื่องได้อย่างสนุกสนาน
ปรับมายด์เซ็ตทำคอนเทนต์ และเป้าหมายในอนาคต
นอกจากการดูแลร่างกาย เข้มยังปรับวิธีคิดเรื่องการนำเสนอตัวเอง โดยยอมรับว่าเมื่อก่อนถ้าไม่มีคนบอกให้โพสต์หรือทำอะไรเขาก็จะไม่ทำ ทำให้คนมักจะว่าเขาเงียบหรือตกอับ แต่ในความเป็นจริงเขามีงานตลอดและมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่าย ทั้งการปลูกผักทำเกษตรและการเดินทาง อย่างไรก็ตาม ในโลกปัจจุบันเขาเห็นความสำคัญของการทำคอนเทนต์ทุกแพลตฟอร์ม เพื่อนำเสนอความเป็นตัวเองให้คนดูเห็นและสร้างฐานมุมมองใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อกระแสโลกที่มีทั้ง K-Pop, T-Pop, BL และ GL เข้ามามีบทบาท
สำหรับเป้าหมายในอาชีพการแสดง เข้มยังอยากลองท้าทายตัวเองกับบทบาทที่ยังไม่เคยสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นแนวแอ็กชันจัดๆ ดราม่าหนักๆ หรือเรื่องราวความรัก ซึ่งทาง One มีโปรเจ็กต์ให้เลือกมากมาย ส่วนการร่วมงานกับ ยูโร ที่เติบโตมาด้วยกันกว่า 10 ปีนั้น เขามองว่าไม่มีปัญหาเลยเพราะเห็นกันมาหมดแล้วทุกแง่มุม ส่วนเรื่องธุรกิจเสริม เขาตั้งเป้าขำๆ ว่าในปีหน้าอยากมีที่ดินแถวเขาใหญ่ เพื่อใช้ชีวิตให้เบาสบาย ไม่ต้องเร่งรีบ ซึ่งเขามองว่าอาชีพดาราเป็นวงจรที่สลัดไม่หลุด ดังนั้นการหาธุรกิจเล็กๆ มาทำควบคู่กับงานแสดงจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
บอกเลยว่ารอบนี้มาสายดูแลตัวเองแบบจัดเต็ม ใครที่รอชมร่างทองของพี่เข้มในลุคใหม่ เตรียมป้ายยาแรงๆ ได้เลย!