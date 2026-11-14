นิทานอีสปฉบับแรง! ใบเตย อาร์สยาม แฉยับ 'เจ๊เร' เบื้องหน้าเป็นแม่ เบื้องหลังแอดมินเพจแอนตี้
งานนี้มีเดือดเมื่อ ใบเตย อาร์สยาม ออกมาเล่านิทานอีสปเปิดโปงเรื่องราวสมัยอายุ 25 ปี ช่วงที่กำลังฮอตทั้งงานเพลงเต้นและละคร โดยระบุถึงตัวละคร 'เจ๊เร' ซึ่งเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่และพิธีกรชื่อดังซึ่งปัจจุบันมีภาพลักษณ์เป็นสาวจิตอาสา
ใบเตยเล่าว่า ในตอนนั้นเจ๊เรรับบทเป็นแม่ของเธอในละคร เบื้องหน้าคือคุณแม่ที่แสนดี คอยสอนทั้งเรื่องการแสดงและการใช้ชีวิต แต่ความจริงคือลับหลังแอบทำเพจแอนตี้คอยโจมตีใบเตยแบบหนักมาก ซึ่งความลับนี้มาแตกเพราะ แตงกวา นักแสดงสาวผู้ล่วงลับ เป็นคนช่วยสืบจนเจอตัวการที่ปล่อยข่าวเสียๆ หายๆ และจับได้ว่า เจ๊เร นี่แหละคือหนึ่งในแอดมินเพจแอนตี้ เพราะดันพลาดสลับแอคเคาน์อินสตาแกรมให้เห็น
ความพีคยังไม่หมด เพราะใบเตยแฉต่อว่า เจ๊เร ชอบแอบถ่ายคลิปและรูปตอนเธอหลับ หรือถ่ายมุมที่ไม่สวยในกองถ่าย แล้วรีบอัปโหลดลงเพจแอนตี้ทันทีเพื่อให้คนมารุมด่า ซึ่งแม้ว่าต่อมาเจ๊เรจะเคยมายกมือขอโทษในเรื่องอื่น แต่ใบเตยบอกเลยว่าไม่แปลกใจกับจุดจบและกระแสสังคมที่อีกฝ่ายกำลังเจออยู่ เพราะเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก มือถือสากปากถือศีล และตอนนี้หน้ากากที่ใส่มาหลายสิบปีก็ถูกกระชากออกเรียบร้อยแล้ว