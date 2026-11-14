เนเน รอยัล บินลัดฟ้าไป LA ทำแฟนคลับลุ้นหนัก จะได้ร่วมงานโปรดิวเซอร์ระดับโลกจริงไหม
ทำเอาแฟนๆ ตื่นเต้นกันยกใหญ่ เมื่อนักร้องสาว เนเน รอยัล โพสต์ภาพแผ่นเสียงรางวัลของ James Fauntleroy โปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงชื่อดังชาวอเมริกันลงโซเชียลมีเดีย พร้อมแคปชั่นว่า "I am here see you soon LA America #LA. #America"
การเดินทางไปลอสแอนเจลิสในครั้งนี้เลยถูกจับตามองว่าอาจเป็นการซุ่มทำโปรเจกต์ใหม่ระดับสากล เพราะ James Fauntleroy คือตัวท็อปเบื้องหลังเพลงฮิตของซูเปอร์สตาร์ระดับโลกหลายคน ไม่ว่าจะเป็น Lady Gaga, Bruno Mars, Justin Timberlake, Rihanna หรือแม้แต่ Beyoncé
บอกเลยว่าถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริง คือปังแบบตะโกน! อยากรู้เลยว่าเพลงจะออกมาแนวไหน จะล้ำขนาดไหนกันนะ
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก