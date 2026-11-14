เตรียมตัววาร์ป! วันทองไร้ใจ ฉบับ Live Action ปักหมุดฉาย 3 ธันวาคมนี้
สิ้นสุดการรอคอยสักที! วันทองไร้ใจ ในรูปแบบ Live Action เตรียมพาเราไปสนุกกับเรื่องราวอิงวรรณคดีไทยแบบเข้มข้น โดยจะเริ่มออกอากาศสองตอนแรกในวันที่ 3 ธันวาคม 2026 ทาง TrueVisions NOW ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19:00 น.
เรื่องนี้เป็นการจับมือกันระหว่าง TrueVisions NOW และ JUVE9 ที่หยิบเอา LINE WEBTOON ชื่อดังของนักวาดนามปากกา Mu มาดัดแปลงเป็นซีรีส์แฟนตาซี พล็อตคือการเกิดใหม่เป็นนางเอกวรรณคดีไทย แต่ดันโชคร้ายที่โชคชะตาของหญิงสองใจคือโทษประหาร งานนี้เลยต้องทำทุกทางเพื่อเอาตัวรอดให้ได้ ซึ่งบอกเลยว่าน่าติดตามมาก
ทางด้านนักแสดงก็น่าสนใจสุดๆ เพราะเป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกของ เฌอปราง อารีย์กุล, จุง อาเชน และ กระทิง ขุนณรงค์ โดยมี ฐิติ สุทธิกุลพานิช และ วิรดา คูหาวันต์ รับหน้าที่ผู้กำกับ พร้อมขนทีมนักแสดงคุณภาพมาเสริมทัพอีกเพียบ ทั้ง ตาต้า ชาติชาย, เจน กุลจิราณัฐ, ลูกแพร์ นนทกร, นก สินใจ, แอน สิเรียม, จ๊ะจ๋า จินต์จุฑา, น้ำตาล พลอยพรรณ์, ลูกจันทร์ ณภษร และ แซนแวน ปัณณธร
โปรเจกต์นี้เป็นที่จับตามองมาตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาในงานไลน์อัป Truevision NOW และล่าสุดก็เพิ่งปล่อยภาพแรกออกมาให้แฟนๆ ได้กรี๊ดกันไปเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2026 ที่ผ่านมา
งานนี้จะรอดหรือจะร่วง หรือนางเอกจะหาทางหนีตายได้ยังไง ต้องรอดูพร้อมกันต้นเดือนหน้าเลย!