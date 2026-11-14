น้ำตาลท่วมจอ! ฝ้าย พีรญา อวยพรวันเกิด อะตอม ปริยะ แบบฉ่ำๆ คำว่าที่สุดมาเต็ม
เมื่อ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นวันเกิดของนักแสดงสาว อะตอม ปริยะ ที่ฉลองวัย 25 ปีด้วยการโพสต์รูปตัวเองในชุดเดรสสีขาวสุดน่ารัก
แต่ที่ทำเอาชาวเน็ตกรี๊ดหนักกว่าคือ ฝ้าย พีรญา คู่จิ้นคนสนิท ที่ปล่อยอัลบั้มรูปและคลิปที่รวมทุกโมเมนต์ของทั้งคู่ แถมมีช็อตเด็ดแอบถ่ายตอน อะตอม หลับด้วยนะ มาพร้อมคำอวยพรที่เต็มไปด้วยคำว่า “ที่สุด” อ่านแล้วชวนเขินแทน
ทางด้าน อะตอม ก็ไม่ปล่อยให้รอนาน รีบเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่า “น่ารักกกกกก ขอบคุณคับบบบบี้ รักรักกก” บอกเลยว่าทุกช็อตคือโคตรพิเศษจนแฟนคลับฟินกันถ้วนหน้า ถึงขั้นบอกว่าห้ามนอนตะแคง เพราะกลัวความสุขจะไหลออกจากหู
หวานขนาดนี้ จะมีใครกล้าขัดจังหวะไหมเนี่ย
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก