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บันเทิง

น้ำตาลท่วมจอ! ฝ้าย พีรญา อวยพรวันเกิด อะตอม ปริยะ แบบฉ่ำๆ คำว่าที่สุดมาเต็ม

Mandy Mandopoulos · 14 พฤศจิกายน 2569

เมื่อ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นวันเกิดของนักแสดงสาว อะตอม ปริยะ ที่ฉลองวัย 25 ปีด้วยการโพสต์รูปตัวเองในชุดเดรสสีขาวสุดน่ารัก

แต่ที่ทำเอาชาวเน็ตกรี๊ดหนักกว่าคือ ฝ้าย พีรญา คู่จิ้นคนสนิท ที่ปล่อยอัลบั้มรูปและคลิปที่รวมทุกโมเมนต์ของทั้งคู่ แถมมีช็อตเด็ดแอบถ่ายตอน อะตอม หลับด้วยนะ มาพร้อมคำอวยพรที่เต็มไปด้วยคำว่า “ที่สุด” อ่านแล้วชวนเขินแทน

ทางด้าน อะตอม ก็ไม่ปล่อยให้รอนาน รีบเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่า “น่ารักกกกกก ขอบคุณคับบบบบี้ รักรักกก” บอกเลยว่าทุกช็อตคือโคตรพิเศษจนแฟนคลับฟินกันถ้วนหน้า ถึงขั้นบอกว่าห้ามนอนตะแคง เพราะกลัวความสุขจะไหลออกจากหู

หวานขนาดนี้ จะมีใครกล้าขัดจังหวะไหมเนี่ย

จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก

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