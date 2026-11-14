เผ็ดจนพริกเรียกพี่! เบนซ์ พริกไทย อวดหุ่นสับท้าแดดภูเก็ต
ความแซ่บนี้ใครจะต้านได้! เบนซ์ พริกไทย นักร้องและคุณแม่คนสวยหอบกระเป๋าไปพักผ่อนรับลมทะเลชิลๆ ที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมจัดเต็มความฮอตด้วยการปล่อยภาพเซตใหม่ลงอินสตาแกรมส่วนตัว khunmaebenze ทำเอาแฟนคลับถึงกับตาค้าง
รอบนี้สาวเบนซ์มาในชุดวันพีซลายหวานๆ แต่ดีไซน์ไม่หวานตาม เพราะเว้าสูงและเว้าลึกแบบสับๆ โชว์ผิวขาวเนียนกับสัดส่วนโค้งเว้าที่เฟิร์มกระชับสุดๆ จะช็อตนั่งริมหาดหรือช็อตชูแขนรับแสงแดดก็คือปังทุกมุม
แต่ที่พีคกว่าลุคคือแคปชั่นที่เจ้าตัวเขียนว่า "อันนี้เด็กกินไม่ได้นะคับ…. เผ็ด 🙈" บอกเลยว่าทั้งหุ่นทั้งคำพูดคือเผ็ดระดับสิบ ใครไม่กดไลก์ถือว่าพลาดมาก
ถามจริง คุณแม่ให้เคล็ดลับอะไรบ้างเนี่ย ทำไมหุ่นยังสับได้ขนาดนี้!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก