ตัวแม่ไม่แคร์! ชมพู่ อารยา กับดราม่าละคร AI ที่ชาวเน็ตโยงเก่งจนตกใจ
นาทีนี้ไม่มีอะไรจะฮอตไปกว่าดราม่าเรื่อง "ละคร AI" ที่ทำเอาชาวเน็ตสายเผือกทำงานหนักมาก จับจุดนั้นมาชนจุดนี้จนเรื่องราวบานปลายกลายเป็นประเด็นร้อนบนหน้าฟีด
ล่าสุดตัวมัมอย่าง ชมพู่ อารยา ก็ออกมาเปิดใจว่าเห็นกระแสและคอมเมนต์ต่างๆ ผ่านตามาบ้างแล้ว พร้อมยอมรับแบบตรงๆ ว่าแอบตกใจและเหนือความคาดหมายไปนิด เพราะไม่คิดว่าชาวเน็ตจะเชื่อมโยงเรื่องราวเก่งกันได้ขนาดนี้
ชมพู่ อารยา ยังลอยตัวเหนือดราม่าครั้งนี้ โดยบอกว่าข้ามผ่านไปแล้ว
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก