บอสณวัฒน์แง้ม แบมบี้เตรียมโผล่พูดเร็วๆ นี้ ลั่นมีคนโกหกแน่!
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตกำลังจับตา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2026 บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ออกมาไลฟ์สดเผยว่าได้คุยโทรศัพท์กับ แบมบี้ สิรินโสพิศ อดีตผู้เข้าประกวดนางงาม นานถึงหนึ่งชั่วโมง หลังจากแบมบี้โทรหาและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นร้อน
โดยบอสณวัฒน์บอกว่าเรื่องนี้ “ผมว่าหนักอยู่” พร้อมบอกว่า แบมบี้จะออกมาพูดเร็วๆ นี้ ประมาณ 2-3 วันนี้ ส่วนฝ่ายชายก็น่าจะออกมาพูดเร็วๆ นี้เช่นกัน
บอสณวัฒน์บอกว่าเรื่องนี้มีคนโกหกแน่ๆ เพราะต่างคนต่างพูดตรงกันข้ามกัน และต้องฟังให้ครบทุกมิติก่อนว่าควรเชื่อใคร
ข้อเท็จจริงต้องรอฟังจากทุกฝ่ายให้ชัดเจนอีกครั้ง
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก