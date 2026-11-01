เนเน่กับเฌอปรางแท็กทีมบุก Thailand Game Show 2026 พร้อมโชว์ลีดกีตาร์สุดจึ้ง
งาน gamescom asia x Thailand Game Show 2026 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อ 30 ตุลาคม 2026 ในพิธีเปิด เนเน่ รอยัล หรือแพรว รัตติกานต์ อำลอย มาจอยเวทีกับเฌอปราง อารีย์กุล ในโชว์พิเศษเพลง “The Biggest Dream Revision 2026”
ความจึ้งคือการแบ่งหน้าที่กันแบบลงตัวสุดๆ โดยเฌอปรางรับหน้าที่โชว์เสียงร้อง ส่วนเนเน่มาเติมความร้อนแรงด้วยการลีดกีตาร์ ซึ่งเป็นการนำเสนอคอนเซปต์ที่เชื่อมโลกของดนตรีเข้ากับวัฒนธรรมเกมได้อย่างลงตัว
นอกจากโชว์จะปังแล้ว เรื่องรสนิยมเกมของทั้งคู่ก็น่ารักไม่แพ้กัน โดยเนเน่สารภาพแบบซื่อๆ ว่าปกติไม่ใช่สายเกมเมอร์ แต่ที่ยกให้ Roblox เป็นเกมในดวงใจก็เพราะโดนเพื่อนในวงป้ายยาให้ลองเล่น ส่วนฝั่งเฌอปรางก็สายคลาสสิก เลือก Harvest Moon เกมปลูกผักในตำนานเป็นเกมโปรด
เห็นความแตกต่างของเกมที่ชอบแล้ว อยากรู้เลยว่าถ้าสองคนนี้มาแข่งปลูกผักใน Roblox ใครจะชนะ?