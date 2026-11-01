พิมพ์ ซาซ่า พาแม่หลอมเศษทองที่เก็บไว้ ช็อกราคาจริงพุ่งเกือบ 2 ล้าน!
ช็อกกันทั้งแม่และลูก! เมื่อ พิมพ์ ซาซ่า หรือ พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร นักร้องและนักแสดงสาว พาคุณแม่บุกไปที่ร้านคุณนะโมบ้านช่างทอง จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 69 เพื่อจัดการกับเศษทองที่สะสมไว้ ไม่ว่าจะเป็นเศษตุ้มหูกับกรอบพระ ซึ่งถูกนำมาหลอมรวมกันจนกลายเป็นทองคำแท่งหลายแท่ง
งานนี้ไม่ได้แค่หลอมเล่นๆ แต่มีเหตุผลเรื่องราคาเข้ามาเกี่ยว เพราะคุณนะโมเจ้าของร้านอธิบายว่า เศษทองเหล่านี้มีเปอร์เซ็นต์ทองเพียง 78% ซึ่งถ้าเดินถือไปร้านทองบางแห่งเขาอาจไม่กล้าซื้อ หรือบางร้านอาจจะไม่รับซื้อเลย วิธีแก้คือต้องนำมาหลอมแล้วเปลี่ยนเป็นทองคำแท่งเพื่อให้ขายได้มีราคาและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ความพีคอยู่ที่ตอนประเมินราคา เพราะคุณแม่คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะขายได้ประมาณ 9 แสนบาท ส่วนตัวพิมพ์เองคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 7 แสนบาท แต่พอคุณนะโมคำนวณราคาที่แท้จริงออกมา ตัวเลขที่ปรากฏคือ 1,910,241 บาท ทำเอาทั้งคู่ถึงกับอึ้ง เพราะไม่คิดว่าเศษทองที่เก็บไว้จะมีมูลค่าสูงขนาดนี้
บอกเลยว่าเป็นการเคลียร์บ้านที่คุ้มค่าที่สุดในโลก ใครที่มีเศษทองเก่าๆ อยู่ในบ้าน ลองเช็กดูดีๆ นะคะ เผลอๆ อาจจะมีเงินล้านซ่อนอยู่ในกล่องเครื่องประดับแบบนี้ก็ได้