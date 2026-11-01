เน๋ง ศรัณย์ รับบทหมอใน Good Doctor หมอใจพิเศษ
เตรียมพบกับซีรีส์น้ำดีที่การันตีรางวัลคุณภาพอย่าง “Good Doctor หมอใจพิเศษ” ซึ่งกลับมาส่งต่อเรื่องราวเปี่ยมความหวังผ่านการแสดงของ เน๋ง ศรัณย์ ที่ผนึกกำลังกับ แพต ชญานิษฐ์, ดู๋ สัญญา และ โทนี่ รากแก่น มาถ่ายทอดเรื่องราวของศัลยแพทย์หนุ่มที่ต้องสู้กับกำแพงอคติ เพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความแตกต่างที่เขามี แท้จริงแล้วคือพรสวรรค์อันล้ำค่า
เรื่องนี้ เน๋ง ศรัณย์ รับบทเป็นชายหนุ่มที่มีภาวะแอสเปอร์เกอร์ซินโดรม แต่มีพรสวรรค์ด้านการแพทย์แบบขั้นสุด ซึ่งความมุ่งมั่นที่จะเป็นศัลยแพทย์ของเขามีจุดเริ่มต้นมาจากการสูญเสียคนที่รักในวัยเด็ก โดยมีหมอหัวหน้าแผนกศัลยกรรมเป็นคนดูแลและมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ จนผลักดันให้เขาได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางแพทย์ประจำบ้าน
แต่เส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะความแตกต่างทำให้เขาต้องเจอทั้งอคติ ความไม่ไว้ใจจากคนไข้ แถมยังโดนแรงต้านจากศัลยแพทย์รุ่นพี่ที่ไม่เชื่อว่าคนอย่างเขาจะสามารถรับผิดชอบชีวิตของใครได้ บอกเลยว่าน่าเอาใจช่วยสุดๆ ว่าเขาจะทลายกำแพงเหล่านี้ลงได้ยังไง
ใครที่ไม่อยากพลาด ปักหมุดรอชม “Good Doctor หมอใจพิเศษ” ได้ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 เริ่มวันที่ 2 พฤศจิกายน 2026 โดยจะฉายวันละ 2 ตอน ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 22.30 น.
งานนี้จะเรียกน้ำตาหรือเรียกเสียงเชียร์ได้แค่ไหน ต้องรอดูเลยว่าเคมีของทีมนักแสดงจะปังขนาดไหน!