ฟิลิปปินส์แตก! ชาล็อต ออสติน บินลัดฟ้าจัดแฟนมีตธีมฮาโลวีน แฟนคลับแห่รับแน่นสนามบิน
มะนิลาลุกเป็นไฟ! เมื่อ ชาล็อต ออสติน เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เมื่อ 30 ตุลาคม 2026 เพื่อเตรียมตัวจัดงานแฟนมีตติ้ง "CHARLOTTE: HERE WITH YOU IN MANILA" ในธีมฮาโลวีนที่จัดขึ้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2026 ที่ผ่านมา
งานนี้บอกเลยว่าสนามบินแทบแตก เพราะแฟนๆ ไปรอต้อนรับกันล้นหลาม ซึ่งน้องชาก็ให้ความสำคัญกับทุกคนแบบสุดๆ ทั้งทักทาย พูดคุย รับช่อดอกไม้และพวงมาลัย แถมยังแวะเซ็นไวนิลให้แฟนคลับ และที่น่าเอ็นดูมากคือแวะเล่นกับน้องกระต่ายของแฟนๆ ด้วย ส่วนช็อตเด็ดที่ทำเอาใจละลายคือตอนที่เห็นแฟนๆ พกตุ๊กตา "น้องเอนี่" มาหา แล้วเจ้าตัวก็เอื้อมมือไปจับแบบน่ารักนุ่มฟู
นอกจากนี้ ชาล็อตยังได้แชร์โมเมนต์ตอนเซ็นไวนิลพร้อมแคปชันว่า "Happy to be back" แสดงให้เห็นว่าแฮปปี้สุดๆ ที่ได้กลับมาเจอทุกคน ใครที่ได้ไปร่วมงานเมื่อ 31 ตุลาคม 2026 บอกเลยว่ากำไรเห็นๆ เพราะได้รับความสุขแบบจัดเต็มจากน้องชาไปเต็มกระเป๋า
ว่าแต่มีใครได้ไปร่วมงานฮาโลวีนสุดคิวท์นี้บ้าง มาแชร์ความฟินกันหน่อยเร็ว!