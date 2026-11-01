มิกค์-เอสเธอร์ เคมีใหม่ใน ส่อง สั่ง ตาย เตรียมบู๊ระห่ำ 4 พฤศจิกายนนี้
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับคอบู๊ เพราะช่อง 7HD กำลังจะส่งซีรีส์แอ็กชั่นดราม่าเรื่องใหม่ "ส่อง สั่ง ตาย" มาให้ได้ลุ้นกัน ซึ่งเป็นผลงานจากค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ โดยมีโอริเวอร์ บีเวอร์ เป็นผู้ผลิต และได้จิตาพัชร์ อธิชัยธนารุจน์ มานั่งแท่นผู้กำกับ พร้อมบทประพันธ์และบทโทรทัศน์โดย ลายน้ำ โดยมีกำหนดออกอากาศตอนแรกวันพุธที่ 4 พฤศจิกายนนี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD และรับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix
เรื่องราวความแค้นและการปกป้อง
เนื้อเรื่องจะพาเราไปรู้จักกับ กัน รับบทโดย มิกค์ ทองระย้า อดีตสไนเปอร์หนุ่มที่ผันตัวมาเป็นนักฆ่า แต่ชีวิตกลับพลิกผันเมื่อถูกหักหลังจนต้องสูญเสียญาติสนิทเพียงคนเดียวไป ทำให้เขาถูกองค์กรร้ายไล่ล่า แต่ในระหว่างที่ต้องเอาตัวรอด กันต้องคอยปกป้อง รดา รับบทโดย เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา พยาบาลสาวจิตใจดีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยไม่รู้ตัว
ความใกล้ชิดทำให้ทั้งคู่แปรเปลี่ยนเป็นความรัก และเพื่อปกป้องรดา กันจึงตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองจากผู้ถูกล่ามาเป็นผู้ล่า เพื่อกำจัดคนชั่วให้สิ้นซาก ทว่าเรื่องราวยังมีจุดพีค เพราะเขาไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังถูกหักหลังจากคนที่เขารักมากที่สุด
เคมีใหม่ที่ต้องลุ้นและคิวบู๊สุดโหด
การร่วมงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา มาร่วมงานกับทางช่อง 7HD ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าตื่นเต้นและรู้สึกเหมือนเป็นน้องใหม่ที่ต้องเข้าโรงเรียนใหม่ เพราะไม่เคยร่วมงานกับนักแสดงในเรื่องนี้มาก่อนเลย แถมยังต้องทำการบ้านหนักมากเพราะบทค่อนข้างหนักและมีคิวบู๊เกือบทุกฉาก โดยเอสเธอร์เผยว่าปกติชีวิตจริงไม่เคยจับปืนและไม่เคยรับบทที่ต้องยิงปืนมาก่อน แต่เรื่องนี้จัดเต็มแอ็กชั่นถึง 95% ของเรื่อง มีทั้งฉากวิ่งหนีระเบิดและหนีกระสุน ซึ่งต้องอาศัยการซัปพอร์ตและคำแนะนำจากมิกค์ในฐานะสุภาพบุรุษที่ช่วยสอนคิวบู๊ให้
ทางด้าน มิกค์ ทองระย้า เล่าถึงตัวละคร 'กัน' ว่าเป็นสไนเปอร์ที่ปิดบังตัวตน รับงานลอบสังหารคนชั่วและคนที่ทำธุรกิจสีเทา คาแรกเตอร์จะมีความเท่ โหด และเด็ดขาด ซึ่งมิกค์เล่าว่าก่อนเริ่มงานได้ลองหาข้อมูลของเอสเธอร์ในโซเชียลและ TikTok จนเห็นว่าเธอเป็นคนสนุกสนาน ซึ่งพอได้มาเจอตัวจริงในกองถ่ายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ทำให้ปรับจูนการทำงานเข้าหากันได้ไวและทำงานร่วมกันได้อย่างเฮฮา
ทัพนักแสดงจัดเต็มทั้งรุ่นใหญ่และหน้าใหม่
นอกจากคู่พระนางแล้ว เรื่องนี้ยังขนนักแสดงมาเพียบ ทั้งสันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ, หมู ภูษณะ บัวงาม, เติร์ก ณัฐชนน ภูวนนท์, ทศ รวิศชา ปัญจวิชญ์ และพอล เดอบ๊อด รวมถึงการเปิดตัว วายุ นิธิ อยู่คง นักแสดงน้องใหม่จาก TSM Management
ที่น่าสนใจคือการกลับมาร่วมงานกับช่อง 7HD ในรอบหลายปีของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง จอนนี่ แอนโฟเน และ น้ำฝน สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ พร้อมเสริมทัพด้วย เอิร์ท ณัฐนันท์ คุณวัฒน์, วิทย์ ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล, ปอนด์ โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์ และบิ๊กเบญ นวธันย์ ธวัชวงศ์เดชากุล ที่จะมาทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เข้มข้นยิ่งขึ้น
ใครชอบแนวบู๊ ดิบ โหด ต้องปักหมุดรอชมความมันส์ได้ทุกวันพุธและพฤหัสบดีตอนสองทุ่มครึ่ง จะรอดหรือจะร่วงกับเคมีใหม่คู่นี้ ต้องลองไปส่องกันเอง!