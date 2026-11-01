พระแม่คอนเฟิร์ม! จีน่า วิรายา เปิดตัวแฟนหนุ่มตี๋ พีคคือมีแม่สื่อเป็นนางเอกช่องวัน
สิ้นสุดการรอคอยสำหรับแฟนคลับ เพราะ จีน่า วิรายา หรือที่เรารู้จักกันในนาม จีน่า เดอะเฟซ ได้ฤกษ์เปิดตัวแฟนหนุ่มตี๋ให้โลกได้เห็นสักที ทำเอาเพื่อนๆ และชาวเน็ตพากันฮือฮาและแซวกันรัวๆ โดยจีน่าเผยว่าปกติไม่ค่อยเปิดตัวเรื่องความรัก แต่พอถึงวัยหนึ่งบวกกับประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้เริ่มมีเซ้นส์ในการเลือกคนที่ใช่ และครั้งนี้ตัดสินใจเปิดตัวเพราะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้พยายามจะมีเธออยู่ในชีวิต และสัมผัสได้ถึงความรู้สึกดีๆ ที่ส่งมาให้ แถมยังบอกว่าไม่ได้แอ๊บใส่กันเลยเพราะรู้จักกันมาก่อนแล้ว
เบื้องหลังความรักครั้งนี้มีคนช่วยชง ซึ่งแม่สื่อก็ไม่ธรรมดา เพราะคือ ปลายฟ้า ณัชภรณ์ นางเอกช่องวันนั่นเอง โดยปลายฟ้าสนิทกับทั้งฝ่ายชายและจีน่า พอจีน่าไปบ่นในวงเพื่อนว่าเหงา เพราะช่วงนี้ทำแต่งาน แถมเห็นเพื่อนคนอื่นพาแฟนมาเจอกันหมดจนแอบคิดว่าคนสวยขนาดนี้ต้องอยู่คนเดียวจริงๆ เหรอ ปลายฟ้าเลยรับหน้าที่เป็นกามเทพ พยายามแนะนำคนนั้นคนนี้ให้เลือกอยู่ประมาณสองถึงสามเดือน จนในที่สุดก็ได้ลงเอยกับคนนี้
แต่ที่พีคที่สุดคือเรื่องการมู จีน่าบอกว่าสายมูตัวจริง ต้องขอให้พระแม่ลักษมีช่วยสแกน โดยการเปิดรูปให้พระแม่ดูแล้วตั้งเงื่อนไขว่า ถ้าคนนี้ไม่ใช่ ขอให้หายไปภายใน 4 โมง แต่เขามาก่อน 4 โมง ซึ่งจีน่าคอนเฟิร์มว่าถ้าใครเป็นสาวกพระแม่ลักษมีจะรู้เลยว่าถ้าไม่ใช่ ท่านจะ 'ดีด' ออกไปทันที สรุปคือคนนี้ผ่านการตรวจสอบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อย
ส่วนสิ่งที่ทำให้มั่นใจในตัวแฟนหนุ่ม คือความสม่ำเสมอ โดยจีน่าเล่าว่าเคยถามฝ่ายชายว่าจีบทำไม และได้รับคำตอบว่าอยากให้เธออยู่ข้างๆ ซึ่งจริงๆ เพื่อนๆ เห็นกันมานานแล้ว แต่เพิ่งจะได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันเกิดของฝ่ายชายซึ่งเป็นวันสำคัญของเขา แม้จะคบกันมายังไม่ถึงปี แต่รู้จักกันมาเป็นปีแล้ว และถ้าถึงวันที่ต้องแต่งงาน จีน่าบอกว่าถ้าได้แต่งกับคนนี้ก็ดีเพราะเขาเป็นคนดีและตอนนี้ทั้งคู่ก็แฮปปี้สุดๆ