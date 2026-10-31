จำแทบไม่ได้! ลิซ่า สลัดลุคเดิมแปลงร่างเป็นนางเงือกสายดาร์กรับฮาโลวีน
กลายเป็นเรื่องฮือฮาทันทีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2026 ลิซ่า ลลิษา ปล่อยภาพชุดแต่งตัวต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนในลุคนางเงือกสุดดาร์ก ซึ่งบอกเลยว่าเปลี่ยนลุคแบบชัดเจนมากจนแวบแรกแทบดูไม่ออกว่าเป็นใคร
ความปังของลุคนี้คือการมาในธีมนางเงือกผิวโทนมืดระยิบระยับ พร้อมสวมมงกุฎสีดำประดับคริสตัล และที่เด็ดสุดคือดวงตาสีฟ้าสว่างที่ตัดกับเมคอัปโทนเข้มแบบสับ แถมยังมีเขี้ยวแหลมกับเล็บยาวคมกริบ ปิดท้ายด้วยหางเกล็ดสีน้ำเงินอมเขียวขนาดใหญ่ที่มีครีบเหมือนใบไม้ ให้ฟีลลึกลับแบบเต็มสิบไม่หัก
งานนี้ทำเอาแฟนคลับต้องเพ่งภาพรัวๆ เพราะลุคนี้ฉีกจากภาพจำเดิมไปไกลมาก จนกลายเป็นประเด็นว่ามีใครมองออกตั้งแต่แวบแรกบ้างหรือเปล่า
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก