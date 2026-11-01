ขวัญ อุษามณี ขอร้องชาวเน็ต ใจเย็นกับ บุ๋ม ปนัดดา หน่อย อย่าเพิ่งรีบตัดสิน
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตและคนในวงการแห่คอมเมนต์กันรัวๆ สำหรับกรณีของ บุ๋ม ปนัดดา กับข้อสงสัยเรื่องเงินบริจาคมูลนิธิ "องค์กรทำดี" ที่ถูกตั้งคำถามว่ามีการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวและนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่
ล่าสุดเมื่อ 30 ตุลาคม 2026 ขวัญ อุษามณี ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ผ่านไลฟ์ของตัวเอง โดยขอให้ทุกคนให้เวลา บุ๋ม ปนัดดา ได้ตั้งหลักและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะออกมาชี้แจง อย่าเพิ่งไปเค้นเอาคำตอบในตอนนี้ เพราะเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลาเพื่อให้เจ้าตัวได้ทำให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นก่อน
ขวัญมองว่าการตัดสินว่าใครผิดต้องดูข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่าย ไม่ควรฟังความข้างเดียว และอยากให้วิเคราะห์ถึงแรงจูงใจและเหตุผลในการกระทำก่อนจะตัดสิน เพราะการด่าใครสักคนมันเป็นเรื่องที่หนักมาก
นอกจากนี้ยังฝากข้อคิดถึงชาวเน็ตว่า อย่าเพิ่งรีบวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือด่าใคร เพราะลำพังชีวิตตัวเองก็ใช้ยากพอแล้ว ให้เปลี่ยนมาฟังและเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนเพื่อสอนตัวเองและลูกหลานว่าอะไรที่คนอื่นพลาด เราจะได้ไม่พลาดตาม และที่สำคัญคือถ้าเห็นว่าใครทำไม่ดี ก็ไม่ควรไปเหยียบย่ำซ้ำเติมเขา แค่จำไว้ว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นก็พอ