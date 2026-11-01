ฮาโลวีนนี้มีแต่คำว่าฉ่ำ! กัปตันช้างควง ลำไย อวดลุคหน้ากากผีสุดแซ่บ
กัปตันช้างทำเอาโซเชียลระเบิดด้วยการปล่อยภาพเซลฟี่หน้ากระจกโทนขาวดำต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน โดยเจ้าตัวมาในลุคสวมหน้ากากผี ยืนคุมหลังลำไยที่จัดเต็มความแซ่บในชุดสีดำดีไซน์ถักโปร่งและคัตเอาต์ บอกเลยว่าลุคนี้คือถูกต้อง! ส่วนแคปชั่นก็เรียบง่ายแต่ได้ใจความด้วยอีโมจิ 👻🎃✝️🤍 พร้อมแท็กหาลำไยแบบหวานๆ
งานนี้ชาวเน็ตไม่ปล่อยให้เงียบ เพราะแห่กันเข้าไปคอมเมนต์รัวๆ ทั้งบอกว่าผีน่ารัก และส่งอีโมจิรูปไฟกันแบบฉุดไม่อยู่ เห็นแล้วต้องยอมใจในความเข้ากันของคู่นี้จริงๆ
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก