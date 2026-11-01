จบแบบสับ! สองหัวใจ ณเดชน์ถูกหลอกมาตลอด แต่ยังยืนยันรักอแมนด้า
ตอนจบของละครเรื่อง สองหัวใจ ออกอากาศทางช่อง 3 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2026 เวลา 20.30 น. โอบที่รับบทโดย ณเดชน์ คูกิมิยะ ยังคงมั่นคงในความรักที่มีต่อฝน ซึ่งรับบทโดย อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม
แต่พล็อตเรื่องคือพีคมาก เพราะดอม (เจมส์ มาร์) ดันวางแผนร้ายใช้ยาลอตใหญ่มาเป็นเหยื่อล่อให้โอบติดกับ เพื่อจะให้แชมป์ (อ๋อง สิทธานต์) เข้ามาจัดการซะให้จบๆ ไป แต่จุดที่พีคที่สุดคือโอบดันรู้ความจริงก่อนที่แผนจะเดินหน้า ว่าจริงๆ แล้วดอมกับฝนเป็นสามีภรรยากัน และที่ผ่านมาโอบโดนหลอกมาโดยตลอด
บอกเลยว่าสงสารโอบสุดๆ รักแท้แพ้แผนลวงของจริง เจอแบบนี้เป็นใครก็จุกนะ
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก