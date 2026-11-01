สู้ชีวิตมาก! แอมป์ พีรวัศ พักงานละครมาเป็นพ่อค้าขนมปังถั่วขาวสายเฮลตี้
ใครจะยอมอยู่บ้านเฉยๆ แบบไม่มีรายได้ แอมป์ พีรวัศ นักแสดงหนุ่มที่ช่วงนี้ไม่มีคิวถ่ายละคร เลยตัดสินใจหันมาลุยธุรกิจค้าขายแบบเต็มสูบ ด้วยการออกบูธขายขนมปังถั่วขาวเพื่อสุขภาพตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ
เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้เริ่มจับจุดการค้าขายได้มากขึ้นแล้ว และกำลังปั้นสินค้าให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งเรื่องรสชาติและคุณภาพ เพื่อให้คนที่ซื้อไปได้กินขนมปังที่อร่อยที่สุด
ที่น่ารักคือ ถึงแม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบจะพุ่งสูงขึ้น แต่แอมป์เลือกที่จะปรับลดราคาขายลง และยอมได้กำไรน้อยลงเพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อไปกินได้บ่อยขึ้น เพราะมองว่าทั้งคนขายและคนซื้อต้องช่วยกันปรับตัวให้รอดในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้
ส่วนใครที่เคยเห็นแอมป์ขับไรเดอร์ บอกเลยว่าตอนนี้เลิกทำแล้วนะ เพราะจะขอโฟกัสกับการขายขนมปังอย่างเดียวเลย ซึ่งจริงๆ เคยคิดอยากจะเปิดร้านเป็นของตัวเอง แต่เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจยังไม่ค่อยเอื้ออำนวย ก็เลยเลือกใช้วิธีเดินสายออกบูธตามห้างแทน
ปิดท้ายด้วยทัศนคติที่ต้องกราบใจ เพราะเจ้าตัวมองว่าการออกมาค้าขายดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆ โดยไม่สร้างรายได้ และไม่เกี่ยงว่าจะเป็นอาชีพไหน ขอแค่เป็นงานสุจริตที่เลี้ยงตัวเองได้ก็ภูมิใจแล้ว
ยอมใจในความขยันจริงๆ เป็นใครก็ไม่อยากอยู่ว่างๆ ใช่ไหมล่ะ