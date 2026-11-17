ต้าห์อู๋-ออฟโรด แอบสปอยล์ความวุ่นวายในกอง 'คุณชายอนันตศัย' บอกเลยว่าปีนี้มีลุ้นได้เห็น!
ต้าห์อู๋ และ ออฟโรด คู่จิ้นสุดฮอตปรากฏตัวในงาน VITADAY – A DAY WITH JISOO ที่ Fashion Hall ชั้น 1 สยามพารากอน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2026 โดยงานนี้ไม่ได้มีแค่ความสดใส แต่สองหนุ่มยังพกเอาความคืบหน้าของโปรเจกต์ซีรีส์วายแนวพีเรียดฟอร์มยักษ์เรื่อง “คุณชายอนันตศัย (OUR LOVE STORIES)” มาฝากแฟนๆ ด้วย ซึ่งคอนเฟิร์มเลยว่าเรื่องนี้ครบรสและมีความวุ่นวายในกองถ่ายให้ได้อมยิ้มกันแน่นอน
กองถ่ายสายป่วนกับภารกิจเปลี่ยนอินโทรเวิร์ตให้เป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ต
ออฟโรดเล่าว่าการทำงานครั้งนี้เป็นอะไรที่น่าดีใจมาก เพราะเป็นครั้งแรกของทางช่องวันที่มีการรวมนักแสดงถึง 4 คู่ หรือ 8 คน 8 คาแร็กเตอร์มาอยู่ในเรื่องเดียว ทำให้บรรยากาศในกองถ่ายเหมือนได้เจอเพื่อนใหม่ที่เก่งๆ เยอะมาก ความรู้สึกคือเหมือนได้ไปเจอเพื่อนเล่นทุกวันจนทำให้วงสนทนากว้างขึ้นและสนุกกว่าการไปกองถ่ายปกติที่มักจะเจอนักแสดงท่านอื่นทั่วไป
ส่วนเรื่องความวุ่นวายที่ว่านั้น ออฟโรดชี้เป้าไปที่ต้าห์อู๋ว่าเป็นตัวท็อปของความวุ่นวายและเป็นตัว 'อัลเลิร์ต' ของกอง ซึ่งต้าห์อู๋ยอมรับแบบขำๆ ว่าตัวเองรับหน้าที่เป็นตัวเอ็นเตอร์เทน เป็นเครื่องกระจายเสียง และเป็น 'ฝันร้ายของชาวอินโทรเวิร์ต' โดยเฉพาะ พีค (ภีมพล) ที่เป็นอินโทรเวิร์ตจะรู้สึกหนักเป็นพิเศษเมื่อต้องอยู่กับคนหมู่มาก รวมถึง องศา (ธีธัช) ที่มักจะโดนบังคับให้ต้องกลายเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตตามไปด้วย แต่ความวุ่นวายนี้แหละที่เป็นเสน่ห์ ทำให้การทำงานร่วมกันของทั้ง 8 คนไม่มีคำว่าเหงา
ยอมใจรุ่นพี่และหุ่นสุดเฟิร์มในกอง
นอกเหนือจากความสนุก ต้าห์อู๋ยังขอชื่นชมนักแสดงในเรื่องที่ทุกคนผ่านการเล่นละครมาและทำงานเข้าขากันได้ดี โดยเฉพาะ ฟิล์ม (ธนภัทร) รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในวงการมานานกว่า 10 ปี ซึ่งต้าห์อู๋ย้ำชัดเลยว่าเก่งมากๆ และต้องเน้นเป็นพิเศษว่าระดับประสบการณ์ของพี่ฟิล์มนั้นสูงจริง
ทางด้านออฟโรดก็แอบเสริมความแซ่บว่า ฟิล์ม (ธนภัทร) เป็นคนที่หุ่นเฟิร์มมาก และในกองถ่ายก็มักจะเดินถอดเสื้อใส่กางเกงขาสั้นอยู่ตลอดเวลา
นับถอยหลัง 1% สุดท้าย จะได้ดูกันเมื่อไหร่?
เมื่อถูกถามถึงความคืบหน้าว่าซีรีส์เสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ต้าห์อู๋แกล้งตอบแบบไม่มั่นใจว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ก่อนจะแก้เป็น 50 เปอร์เซ็นต์แล้วบอกว่าขอไม่พูดต่อดีกว่า แต่ออฟโรดรีบเบรกและแจ้งข่าวดีว่าจริงๆ แล้วน่าจะเสร็จไปประมาณ 99% แล้ว เหลืออีกเพียง 1% เท่านั้นที่จะเสร็จสมบูรณ์และพร้อมออนแอร์
อย่างไรก็ตาม ต้าห์อู๋หยอดมุกไว้ว่า 1% ที่เหลือนี้น่าจะโหลดช้าหน่อยนะ ให้รอๆ กันไป ส่วนเรื่องกำหนดการฉายนั้น ตามแผนที่วางไว้คือปีหน้าแน่นอน แต่ที่ชัวร์คือภายในปีนี้แฟนๆ จะได้เห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้แน่นอน เตรียมปูเสื่อรอได้เลย
งานนี้บอกเลยว่าแค่ฟังบรรยากาศกองถ่ายก็รู้แล้วว่าต้องนัวแน่นอน ส่วน 1% ที่ว่าโหลดช้านี่คือจะแกงกันไปถึงปีหน้าเลยใช่มั้ย!