สวยทะลุป่า! เดียร์น่า ฟลีโป ลุคสปอร์ตเดินป่าเชียงดาวทำเอาแฟนคลับใจละลาย
ลุคนี้ให้กี่คะแนนดี? เดียร์น่า ฟลีโป ที่ล่าสุดออกไปทำกิจกรรมเดินป่าท่ามกลางธรรมชาติที่เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมาในลุคสปอร์ตจัดเต็มด้วยเสื้อแขนกุดสีดำ แมตช์กับกางเกงขาสั้นและหมวกแก๊ป ซึ่งบอกเลยว่าดูคล่องตัวและสดใสแบบตะโกน
ที่พีกคือแคปชั่นที่เจ้าตัวเขียนไว้แบบขำๆ ว่า “เลขที่ออก 055 ” งานนี้ทำเอาแฟนๆ แห่กันเข้ามาส่งหัวใจรัวๆ พร้อมชื่นชมความสวยกันแบบไม่หยุด บางคนถึงกับคอมเมนต์ว่า “เกิดอยากจะเป็นต้นไม้ก็วันนี้ ”
ใครจะไปคิดว่าเดินป่าจะดูดีได้ขนาดนี้ หรือจริงๆ แล้วความสวยมันอยู่ที่ตัวคน ไม่ได้อยู่ที่สถานที่กันนะ?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก