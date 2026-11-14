เตรียมลุ้น! ใครจะได้เสื้อ Black Jacket ไปครองใน Hell’s Kitchen Thailand ซีซัน 3 อีพี 7
สมรภูมิครัวนรกเดือดจัดใน Hell’s Kitchen Thailand ซีซัน 3 ตอนที่ 7 เพราะตอนนี้การแย่งชิงเสื้อ Black Jacket ยังไม่จบ โดยก่อนหน้านี้มีคนที่คว้าเสื้อไปได้แล้วสองคนคือ เชฟเคนใหญ่และเชฟฟ้า ทำให้ตอนนี้ยังเหลือเสื้อว่างอีก 4 ตัว ให้เชฟที่เหลืออีก 10 คนได้พิสูจน์ฝีมือว่าใครคู่ควรกับตำแหน่งนี้ที่สุด
บอกเลยว่ารอบที่สองและสามนี้ ความยากเลเวลอัปแบบก้าวกระโดด ทุกคนต่างรู้ดีว่าต้องเจอกับความกดดันมาก และทุกคนก็งัดเทคนิคไม้เด็ดที่มีออกมาสู้กันแบบไม่ลดละ ทุ่มเทกันสุดชีวิตชนิดที่ว่ายอมเสียน้ำตาก็ต้องสู้เพื่อให้ถึงเป้าหมาย เพราะสุดท้ายจะมีแค่ 6 คนเท่านั้นที่สมหวัง ส่วนอีก 6 คนต้องยอมรับความผิดหวังไป
โดยมี 4 กรรมการอย่าง เชฟป้อม ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล, เชฟเอียน พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย, เชฟวิลเมนต์ ลีออง และเชฟอ๊อฟ ณัฐวุฒิ ธรรมพันธุ์ คอยเฟ้นหา Head Chef มืออาชีพคนต่อไป
ใครอยากรู้ว่าใครจะแข็งแกร่งพอที่จะได้ครอบครองเสื้อ Black Jacket ไปครอง ตามไปลุ้นความดุเดือดได้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18.00 น. ทางช่อง 7HD หรือจะรอดูย้อนหลังทาง Netflix ก็จัดไป
ส่วนตัวเราว่ารอบนี้ลุ้นหนักมาก ใครจะเป็นผู้โชคดีได้เสื้อไปครองบ้างนะ?