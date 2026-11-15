ฉลอง 10 ปีแบบสับ! NCT DREAM ส่งอัลบั้มเต็มชุดที่ 6 ‘DREAM AFTER DREAM’ มาให้ฟังกันแล้ว
NCT DREAM กลับมาทวงบัลลังก์ความปังด้วยอัลบั้มเต็มชุดที่ 6 ‘DREAM AFTER DREAM’ เพื่อฉลองการครบรอบ 10 ปี นับตั้งแต่เดบิวต์เมื่อ 25 สิงหาคม 2016 โดยคอนเซปต์รอบนี้คือการมองย้อนกลับไปที่การเติบโตทางดนตรี และมุ่งหน้าสู่เป้าหมายใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม สมชื่ออัลบั้มที่สื่อถึงความฝันที่ดำเนินต่อไปแบบไม่มีที่สิ้นสุด
ในอัลบั้มนี้มีทั้งหมด 10 เพลง นำโดยเพลงไตเติล ‘Boogie Woogie’ ที่มาในจังหวะสนุกๆ สไตล์ดิสโกฟังก์ยุค 1970 ผสมกับซาวนด์สังเคราะห์สมัยใหม่ ที่น่ารักคือ JAEMIN มีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อเพลงนี้ด้วย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวตลอด 10 ปีที่ผ่านมา พร้อมขอบคุณกันและกันที่ทำให้ทุกวันพิเศษ และชวนให้ทุกคนสนุกกับปัจจุบันให้เต็มที่
ส่วนเพลงอื่นๆ ในอัลบั้มก็มีให้ฟังแบบจุกๆ หลายแนว เริ่มที่ ‘The Sun’ (ป็อปบัลลาด), ‘Dream After Dream’ (คอนเทมโพรารีป็อป), ‘Skydive’ (อิเล็กทรอนิกไฮเปอร์ป็อป), ‘Pressure’ (อิเล็กทรอนิกเฮาส์), ‘Watch U Watch Me’ (เพลงแดนซ์), ‘Cool for Me’ (ฮิปฮอปอาร์แอนด์บี), ‘Tumbler’ (ซินธ์ป็อปผสมโมเดิร์นป็อปอาร์แอนด์บี), ‘Smile for U’ (อะคูสติกป็อปร็อก) และปิดท้ายด้วย ‘This Is Your World’ ที่มาแนวป็อปร็อกแบบอลังการ
งานนี้สมาชิกทั้ง 6 คน ทั้ง RENJUN, JENO, HAECHAN, JAEMIN, CHENLE และ JISUNG ฝากข้อความซึ้งๆ ถึง NCTzen ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมาตลอด 10 ปี พร้อมสัญญาว่าจะตั้งใจทำเพลงดีๆ และเติบโตไปพร้อมกับแฟนคลับตลอดไป
เอาจริง 10 เพลง หลากหลายแนวขนาดนี้ เลือกเมนเพลงในอัลบั้มไม่ถูกเลย ใครชอบแนวไหนสุดคอมเมนต์บอกกันหน่อย!เลือกเมนเพลงในอัลบั้มไม่ถูกเลย ใครชอบแนวไหนสุดคอมเมนต์บอกกันหน่อย!