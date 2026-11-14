ฉลองครบรอบ 5 ปี! เจนนี่-ยิว ควงคู่ดินเนอร์หรูริมทะเลแบบสวีทจัด
เห็นแล้วอิจฉาเลย! เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น กับ ยิว ฉัตรมงคล ควงคู่กันไปดินเนอร์หรูริมทะเลเพื่อฉลองครบรอบแต่งงาน 5 ปี ครั้งนี้พาน้องยูจินกับน้องจาญ่าไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลด้วย บรรยากาศคือดีงามมาก
ทางด้านเจนนี่ก็ไม่พลาด ลงภาพย้อนโมเมนต์สวีทหวาน พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “ย้อนหลัง ครบรอบแต่งงาน 5 ปี ยิวเจน ฉัตรมงคล สมแก้ว” เรียกว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่ขยันทำงานสร้างตัวกันสุดๆ จนมีหลายอาชีพ แถมยังมีลูกๆ มาช่วยเติมสีสันให้ชีวิตครอบครัวสมบูรณ์แบบไปอีก
รักกันหวานฉ่ำขนาดนี้ สงสัยต้องรีบหาคนมาดูแลหัวใจบ้างแล้วมั้งเรา
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก