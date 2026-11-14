บูม เทยกะทะ ทุบสถิติไลฟ์มาราธอน 44 ชม. กวาด 30 ล้านไปทำบุญต่อ!
ยกตำแหน่งนักขายตัวแม่แห่งปีให้เลย สำหรับ บูม เทยกะทะ ที่โชว์ความอึดทุบสถิติไลฟ์สดขายของแบบมาราธอนยาวนานถึง 1 วัน 20 ชั่วโมง หรือ 44 ชั่วโมงเต็ม โดยเริ่มตั้งแต่ 10 โมงเช้า ลากยาวไปจนถึง 6 โมงเช้าของอีกวัน
งานนี้ปังแบบฉุดไม่อยู่ เพราะมีซุปตาร์อย่าง เบลล่า ราณี และ นุ่น วรนุช มาร่วมสร้างสีสันในไลฟ์ด้วย จนกวาดยอดขายไปได้ถล่มทลายกว่า 30 ล้านบาท
พอยอดทะลุเป้า บูมก็จัดให้ทันทีด้วยการส่งต่อสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม บริจาคโลงศพจำนวน 30 โลง โดยแบ่งมอบให้วัดเทพสรธรรมาราม 15 โลง และสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัยอีก 15 โลง บอกเลยว่าทั้งเก่งทั้งใจบุญขนาดนี้ ไม่แปลกใจเลยที่แบรนด์ดังต่อคิวจองตัวกันยาวเหยียด
ไลฟ์ 44 ชั่วโมงนี่ถ้าเป็นเราคงสลบไปตั้งแต่ชั่วโมงที่สิบแล้ว ใครจะไหวเท่าแม่บูม!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก