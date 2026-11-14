ลิซ่าเปิดตัว Viva La Lisa ที่ลาสเวกัส ชุดแดงคือจึ้ง หุ่นสับระดับมาดาม!
ตัวแม่มาแล้ว! ลิซ่า ลลิษา เปิดฉากคอนเสิร์ตซีรีส์ Viva La Lisa เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2026 ที่ The Colosseum at Caesars Palace เมืองลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา งานนี้ไม่ได้มาเล่นๆ เพราะสร้างสถิติเป็นศิลปิน K-pop คนแรกที่จัดคอนเสิร์ตประจำในเมืองนี้ไปเลย
ความปังคือจัดเต็มทุกลุคทั้งเท่ เซ็กซี่ และหวาน โดยเฉพาะตอนเปิดตัวด้วยเพลง Tarantino ในชุดสีแดงสุดแซ่บที่นั่งลอยลงมาแบบสวยสับ แถมช่วงเต้นเพลง Rockstar คือจริตเริ่ดมาก หุ่นคือเป๊ะแบบมาดามลิซ่าของแท้
สำหรับใครที่พลาดรอบแรก ไม่ต้องร้องไห้ เพราะคอนเสิร์ตนี้มีทั้งหมด 4 วัน ซึ่งจะมีโชว์ในวันที่ 27 และ 28 พฤศจิกายน 2026 นี้ด้วยนะ ใครไม่ดูคือพลาดมาก!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก