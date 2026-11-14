แต้มบุญทำงาน! กอล์ฟ พิชญะ เจอ ลิทีเชีย มิเชล ไรต์ ตัวเป็นๆ ในคาเฟ่
ดวงดีแบบตะโกน! นักแสดงหนุ่ม กอล์ฟ พิชญะ ทำเอาหลังโพสต์ภาพและคลิปลงอินสตาแกรม เล่าโมเมนต์สุดเซอร์ไพรส์ที่ได้เจอ ลิทีเชีย มิเชล ไรต์ นักแสดงสาวจาก Black Panther และ Avengers ในเมืองไทย
งานนี้ กอล์ฟ เล่าว่าตัวเองกำลังนั่งถ่ายคอนเทนต์อยู่ที่คาเฟ่ดีๆ พอเงยหน้าขึ้นมาก็เจอตัวจริงเสียงจริงเข้าให้ ถึงขั้นเขียนแคปชั่นว่า "เข้าใจคำว่าใช้แต้มบุญหมดแล้ว" พร้อมอวยพรให้ ลิทีเชีย สนุกกับการเที่ยวเมืองไทยและขอให้ฝนไม่ตกด้วยนะ
ในคลิป กอล์ฟ ยังโชว์พูดคำว่า "WAKANDA FOREVER" แบบอินๆ แถมยังบอกว่าใกล้จะได้ดู Avengers: Doomsday ในเดือนธันวาคมนี้แล้วด้วย งานนี้บอกเลยว่าแต้มบุญกอล์ฟพุ่งทะลุเพดานมาก ใครจะโชคดีขนาดนี้!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก