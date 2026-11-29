สวยสับฉบับตัวแม่! ใหม่ ดาวิกา บุกพรมแดงงาน Weibo ที่ฮ่องกง
ตัวแม่จะแคร์เพื่อ! ใหม่ ดาวิกา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน Weibo International Cultural Communication Night 2026 ที่ฮ่องกง ประเทศจีน ซึ่งงานนี้รวมซุปตาร์ฝั่งจีนและคนดังจากหลายประเทศมาเดินพรมแดงกันแบบจัดเต็ม
ส่วนเรื่องลุคคือที่สุด! ทั้งการแต่งหน้าและทำผมคือเริ่ดมาก เข้ากับชุดราตรีที่ใส่สุดๆ ให้ฟีลเจ้าหญิงแบบตะโกน บอกเลยว่าชุดส่งคน คนส่งผม ผมส่งมงที่แท้ทรู ลุคนี้เราให้เต็ม 10 แบบไม่มีหัก มีแต่จะเพิ่มคะแนนให้ เพราะสวยกินคนของจริง!
ใครเห็นแล้วใจสั่นเหมือนเราบ้าง?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก