โก้ วศิน แทบกราบ! พยายามหามุมถ่ายรูปคู่ ชมพู่-น็อต แต่ดันเจอแสงไฟแกงหม้อใหญ่
เมื่อ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โก้ วศิน นักแสดงและพิธีกรหนุ่ม โพสต์เรื่องราวสุดฮาในอินสตาแกรม หลังได้ไปเจอ ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต และ น็อต-วิศรุต รังสีสิงห์พิพัฒน์ ในงาน ELLE Men Style Awards 2026 โดยโก้เล่าว่าตอนนั้นแอบเกรงใจเพราะเห็นทั้งคู่ดูยุ่ง ๆ แต่สุดท้ายก็พยายามหาจังหวะจนได้รูปคู่มาหนึ่งแชะ
แต่จุดพีคคือรูปที่โพสต์ เพราะโดนแสงไฟสีน้ำเงินในงานสาดส่องลงมาเต็ม ๆ จนโทนสีบนใบหน้าและเสื้อผ้าของทั้งสามคนเปลี่ยนไปหมด ทำเอาคนดูต้องเพ่งกันรัว ๆ ส่วนเจ้าตัวก็เขียนแคปชั่นขำ ๆ ทิ้งท้ายว่า "หาจังหวะแสงอะยากกว่ากราบแม่ชมพ่อน็อตครับ"
บอกเลยว่างานนี้แสงไฟแกงแรงมาก สู้ชีวิตแต่แสงสู้กลับสุด ๆ ใครจะไปคิดว่าการถ่ายรูปคู่ดาราระดับซุปตาร์จะยากกว่าการหามุมกล้อง แต่เป็นการหาแสงที่ถูกต้อง!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก