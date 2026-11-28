จบดราม่า! ศาลยกฟ้อง ณวัฒน์ คดี จี กามิน เรียก 5 ล้าน แถมแฉทนายฝั่งนู้นซัดกระดาษใส่หน้า
ปิดม่านแบบสับ! ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่ จี กามิน ติ๊กต๊อกเกอร์สาวชาวเกาหลี ยื่นฟ้อง ณวัฒน์ อิสรไกรศีล เพราะศาลพิจารณาแล้วว่าคดีไม่มีมูลแห่งความผิด ทำให้บอสณวัฒน์หลุดพ้นจากทุกข้อกล่าวหาและจบสิ้นทุกคดีในชั้นศาลแบบสมบูรณ์
ย้อนกลับไปที่ต้นเรื่อง คดีนี้เริ่มจากตอนที่ ณวัฒน์ ออกมาเปิดหลักฐานว่ามีการจ่ายค่าจ้างไลฟ์สดให้กามินครั้งละ 1 ล้านบาท ผ่านบริษัทตัวแทนของ แน็ก ชาลี ไตรรัตน์ แถมยังมีประเด็นเรื่องการเสียภาษีในประเทศไทยด้วย จนนำไปสู่การที่กามินเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน 5 ล้านบาท และมีการขอค่าเสียหายกันนอกรอบ แต่บอกเลยว่าณวัฒน์ไม่เล่นด้วย ยืนยันไม่รับข้อเสนอไกล่เกลี่ย เพราะอยากให้ศาลเป็นคนชี้ขาดให้ชัดเจนไปเลยว่าใครผิดใครถูกตามกระบวนการยุติธรรม
ความพีคยังไม่หมด ณวัฒน์แฉเพิ่มว่าในวันสืบพยานนั้น กามินเดินทางมาจากประเทศเกาหลีด้วยตนเอง แต่พอถึงวันฟังคำพิพากษาเมื่อเดือนที่แล้ว กลับไม่มาปรากฏตัว มีเพียงทนายความที่มาร่วมฟังผล
ที่เด็ดที่สุดคือนาทีปะทะเดือดหน้าบัลลังก์ที่เจ้าตัวออกมาแฉว่า ถูกทนายความของฝ่ายคู่กรณีซัดกระดาษใส่หน้าแบบเต็มๆ ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งยกฟ้องในที่สุด